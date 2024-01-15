https://ria.ru/20240115/kndr-1921338089.html
В КНДР заявили об успешном испытании твердотопливной баллистической ракеты
В КНДР заявили об успешном испытании твердотопливной баллистической ракеты - РИА Новости, 15.01.2024
В КНДР заявили об успешном испытании твердотопливной баллистической ракеты
Власти КНДР заявили, что провели успешный запуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности в воскресенье, передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T01:28
2024-01-15T01:28
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти КНДР заявили, что провели успешный запуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности в воскресенье, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Днем 14 января Ракетное управление КНДР провело испытательный пуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой маневренной управляемой боевой частью", - заявляет агентство. По данным ЦТАК, в ходе испытания проверялись маневренные характеристики гиперзвуковой боевой части и надежность разработанных многоступенчатых твердотопливных двигателей большой тяги. "Он (испытательный полет ракеты - ред.) прошел успешно", - заявило агентство. Согласно ЦТАК, испытательный полет не повлиял на безопасность соседних стран и не имеет никакого отношения к "региональной ситуации". В воскресенье южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщал, что КНДР в воскресенье днем запустила баллистическую ракету средней дальности. Это первый запуск Северной Кореей баллистической ракеты в этом году. Последний раз запуск осуществлялся 18 декабря, тогда, по мнению южнокорейских военных, была испытана межконтинентальная баллистическая ракета с твердотопливными двигателями типа "Хвасон-18", которая способна при обычной траектории полета достичь любой точки на территории США. За день до этого КНДР также запустила ракету малой дальности, пролетевшую 570 километров.
https://ria.ru/20240114/raketa-1921264689.html
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сша, в мире
В КНДР заявили об успешном испытании твердотопливной баллистической ракеты
ЦТАК: КНДР заявила об успешном запуске твердотопливной баллистической ракеты
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти КНДР заявили, что провели успешный запуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности в воскресенье, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
«
"Днем 14 января Ракетное управление КНДР провело испытательный пуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой маневренной управляемой боевой частью", - заявляет агентство.
По данным ЦТАК, в ходе испытания проверялись маневренные характеристики гиперзвуковой боевой части и надежность разработанных многоступенчатых твердотопливных двигателей большой тяги.
"Он (испытательный полет ракеты - ред.) прошел успешно", - заявило агентство.
Согласно ЦТАК, испытательный полет не повлиял на безопасность соседних стран и не имеет никакого отношения к "региональной ситуации".
В воскресенье южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщал, что КНДР в воскресенье днем запустила баллистическую ракету средней дальности. Это первый запуск Северной Кореей баллистической ракеты в этом году. Последний раз запуск осуществлялся 18 декабря, тогда, по мнению южнокорейских военных, была испытана межконтинентальная баллистическая ракета с твердотопливными двигателями типа "Хвасон-18", которая способна при обычной траектории полета достичь любой точки на территории США
. За день до этого КНДР также запустила ракету малой дальности, пролетевшую 570 километров.
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