https://ria.ru/20240115/kndr-1921338089.html

В КНДР заявили об успешном испытании твердотопливной баллистической ракеты

В КНДР заявили об успешном испытании твердотопливной баллистической ракеты - РИА Новости, 15.01.2024

В КНДР заявили об успешном испытании твердотопливной баллистической ракеты

Власти КНДР заявили, что провели успешный запуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности в воскресенье, передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T01:28

2024-01-15T01:28

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти КНДР заявили, что провели успешный запуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности в воскресенье, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Днем 14 января Ракетное управление КНДР провело испытательный пуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой маневренной управляемой боевой частью", - заявляет агентство. По данным ЦТАК, в ходе испытания проверялись маневренные характеристики гиперзвуковой боевой части и надежность разработанных многоступенчатых твердотопливных двигателей большой тяги. "Он (испытательный полет ракеты - ред.) прошел успешно", - заявило агентство. Согласно ЦТАК, испытательный полет не повлиял на безопасность соседних стран и не имеет никакого отношения к "региональной ситуации". В воскресенье южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщал, что КНДР в воскресенье днем запустила баллистическую ракету средней дальности. Это первый запуск Северной Кореей баллистической ракеты в этом году. Последний раз запуск осуществлялся 18 декабря, тогда, по мнению южнокорейских военных, была испытана межконтинентальная баллистическая ракета с твердотопливными двигателями типа "Хвасон-18", которая способна при обычной траектории полета достичь любой точки на территории США. За день до этого КНДР также запустила ракету малой дальности, пролетевшую 570 километров.

https://ria.ru/20240114/raketa-1921264689.html

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