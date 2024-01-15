https://ria.ru/20240115/kirgiziya-1921448905.html

Первые две революции в Киргизии спонсировали из-за рубежа, заявил президент

Первые две революции в Киргизии спонсировали из-за рубежа, заявил президент - РИА Новости, 15.01.2024

Первые две революции в Киргизии спонсировали из-за рубежа, заявил президент

Первые две революции в Киргизии - в марте 2005 и в апреле 2010 годов - финансировались из-за рубежа, и только третья - в октябре 2020 года - произошла... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:06

2024-01-15T16:06

2024-01-15T16:06

в мире

киргизия

садыр жапаров

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БИШКЕК, 15 янв - РИА Новости. Первые две революции в Киргизии - в марте 2005 и в апреле 2010 годов - финансировались из-за рубежа, и только третья - в октябре 2020 года - произошла неожиданно, заявил президент республики Садыр Жапаров. Журналист государственного информагентства Кабар задал главе государства вопрос о его высказывании в ходе последнего Народного курултая, собрания старейшин. Тогда Жапаров заявил, что за подозреваемыми в попытке госпереворота членами “комитета по защите Кемпир-Абада” стояло посольство определенной страны. “На втором Народном курултае я оговорился: хотел сказать, что они получали деньги от внешних сил, а сказал, что от посольства какой-то страны. Теперь, придравшись к данному высказыванию, от меня требуют озвучить от какого посольства были выданы средства. Этого делать не стоит. В Кыргызстане было три революции, первые две из которых финансировались внешними силами. Все прекрасно знают, кто они”, - приводит агентство слова президента. Жапаров добавил, что третья революция, после которой он стал премьером, а впоследствии - президентом, произошла неожиданно. “Мы не получали денег от внешних сил, люди (сограждане - ред.) сами поддержали. Именно поэтому сегодня мы ведем многовекторную внешнюю политику, не зависимую ни от кого. Если мы попадем в зависимость от каких-то внешних сил, мы будем делать то, что они говорят, и не сможем что-либо продвигать в стране. Лица, проходящие по “Кемпир-абадскому делу” сами прекрасно знают с какими внешними силами регулярно встречались и получали денежные средства. Просто делают вид, что этого не было”, - подчеркнул киргизский лидер. Около тридцати политиков и активистов, сформировавших "комитет по защите Кемпир-Абада", арестовали по подозрению в подготовке массовых беспорядков и госпереворота в конце октября 2022 года. Часть из них до сих пор находятся в СИЗО. Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) находилось в Киргизии близ границы с Узбекистаном. По соглашению о делимитации границы между двумя странами водоем передан Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами.

https://ria.ru/20230113/akaev-1844537728.html

https://ria.ru/20240115/kirgiziya-1921381844.html

киргизия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киргизия, садыр жапаров