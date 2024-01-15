https://ria.ru/20240115/kirgiziya-1921428849.html

В ГКНБ Киргизии назвали причину обысков в информагентстве 24.kg

В ГКНБ Киргизии назвали причину обысков в информагентстве 24.kg - РИА Новости, 15.01.2024

В ГКНБ Киргизии назвали причину обысков в информагентстве 24.kg

Обыски в киргизском информагентстве 24.kg проводятся в рамках уголовного дела по статье "Пропаганда войны", сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:34

2024-01-15T14:34

2024-01-15T14:34

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киргизия

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БИШКЕК, 15 янв - РИА Новости. Обыски в киргизском информагентстве 24.kg проводятся в рамках уголовного дела по статье "Пропаганда войны", сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. "В рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по ст. 407 ("Пропаганда войны") Уголовного Кодекса КР, проведены обысковые мероприятия в офисе информационного агентства 24.kg", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, в ходе обыска изъяты компьютеры, ноутбуки, электронные носители, а также другие вещественные доказательства, "имеющие значение для уголовного дела". "В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия", - уточнили в госкомитете. Ранее редактор 24.kg Махинур Ниязова сообщила в соцсетях, что в их офисе проводят обыск сотрудники госкомитета нацбезопасности. Позже издание сообщило, что гендиректора Асель Оторбаеву и шеф-редакторов агентства Антона Лымаря и Махинур Ниязову забрали на допрос в ГКНБ. 24.kg - одно из самых известных и цитируемых информагентств Киргизии, работающее с 2006 года. Согласно законодательству Киргизии, по статье "Пропаганда войны" подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы. Однако пока неизвестно, являются ли сотрудники 24.kg подозреваемыми по этому делу, или же просто проходят как свидетели.

https://ria.ru/20240111/zaderzhany-1920802377.html

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в мире, киргизия