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Хуснуллин попросил регионы учитывать развитие парковочного пространства
Хуснуллин попросил регионы учитывать развитие парковочного пространства - РИА Новости, 15.01.2024
Хуснуллин попросил регионы учитывать развитие парковочного пространства
Вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил регионы при создании мастер-планов территорий учесть развитие парковочного пространства, особенно в крупных... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:50
2024-01-15T18:50
2024-01-15T18:50
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил регионы при создании мастер-планов территорий учесть развитие парковочного пространства, особенно в крупных городах. "Я каждый раз, когда приезжаю в какой-то регион, каждый раз каждому мэру, губернатору задаю вопрос: какой у вас норматив по обеспеченности парковками? Очень мало кто отвечает на этот вопрос. Я вас очень попрошу - разберитесь у вас с нормативами парковок, потому что уровень автомобилизации у нас растет таким темпом, что если мы не будем этим заниматься и управлять, то у нас в городах будут пробки", - сказал Хуснуллин, выступая на панельной дискуссии "Сила в развитии" в рамках всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России" на ВДНХ. По его словам, в противном случае крупные города ждут затруднения в автомобильном движении. "Я хорошо эту проблему знаю на Москве, десять лет жизни этому посвятил и точно совершенно вижу, как это будет развиваться в ближайшие годы во всех крупных городах", - отметил Хуснуллин. Вице-премьер поручил учитывать вопрос парковочного пространства в мастер-планах развития территорий.
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москва, марат хуснуллин, россия
Москва, Марат Хуснуллин, Россия
Хуснуллин попросил регионы учитывать развитие парковочного пространства
Хуснуллин попросил регионы при развитии территорий учитывать парковочные места
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил регионы при создании мастер-планов территорий учесть развитие парковочного пространства, особенно в крупных городах.
"Я каждый раз, когда приезжаю в какой-то регион, каждый раз каждому мэру, губернатору задаю вопрос: какой у вас норматив по обеспеченности парковками? Очень мало кто отвечает на этот вопрос. Я вас очень попрошу - разберитесь у вас с нормативами парковок, потому что уровень автомобилизации у нас растет таким темпом, что если мы не будем этим заниматься и управлять, то у нас в городах будут пробки", - сказал Хуснуллин, выступая на панельной дискуссии "Сила в развитии" в рамках всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России" на ВДНХ.
По его словам, в противном случае крупные города ждут затруднения в автомобильном движении. "Я хорошо эту проблему знаю на Москве
, десять лет жизни этому посвятил и точно совершенно вижу, как это будет развиваться в ближайшие годы во всех крупных городах", - отметил Хуснуллин.
Вице-премьер поручил учитывать вопрос парковочного пространства в мастер-планах развития территорий.
Правительство утвердило программу развития новых регионов