https://ria.ru/20240115/khusnullin-1921488708.html

Хуснуллин попросил регионы учитывать развитие парковочного пространства

Хуснуллин попросил регионы учитывать развитие парковочного пространства - РИА Новости, 15.01.2024

Хуснуллин попросил регионы учитывать развитие парковочного пространства

Вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил регионы при создании мастер-планов территорий учесть развитие парковочного пространства, особенно в крупных... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:50

2024-01-15T18:50

2024-01-15T18:50

москва

марат хуснуллин

россия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил регионы при создании мастер-планов территорий учесть развитие парковочного пространства, особенно в крупных городах. "Я каждый раз, когда приезжаю в какой-то регион, каждый раз каждому мэру, губернатору задаю вопрос: какой у вас норматив по обеспеченности парковками? Очень мало кто отвечает на этот вопрос. Я вас очень попрошу - разберитесь у вас с нормативами парковок, потому что уровень автомобилизации у нас растет таким темпом, что если мы не будем этим заниматься и управлять, то у нас в городах будут пробки", - сказал Хуснуллин, выступая на панельной дискуссии "Сила в развитии" в рамках всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России" на ВДНХ. По его словам, в противном случае крупные города ждут затруднения в автомобильном движении. "Я хорошо эту проблему знаю на Москве, десять лет жизни этому посвятил и точно совершенно вижу, как это будет развиваться в ближайшие годы во всех крупных городах", - отметил Хуснуллин. Вице-премьер поручил учитывать вопрос парковочного пространства в мастер-планах развития территорий.

https://ria.ru/20231229/regiony-1918930010.html

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