Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 15.01.2024 (обновлено: 15:05 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/khersonskoe-1921433083.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.01.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:59
2024-01-15T15:05
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240115/pravda-1921429244.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_eac7fee935581d15c0a8d3b43472f256.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 бойцов и САУ "Гвоздика"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
"Печальная правда". В США сделали шокирующее заявление об Украине
14:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала