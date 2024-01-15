https://ria.ru/20240115/khersonskoe-1921433083.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.01.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:59
2024-01-15T14:59
2024-01-15T15:05
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240115/pravda-1921429244.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 бойцов и САУ "Гвоздика"