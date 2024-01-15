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В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.01.2024
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T00:43
2024-01-15T00:43
2024-01-15T00:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сообщают о взрыве в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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херсон, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремел ряд взрывов