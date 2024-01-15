Рейтинг@Mail.ru
Депортированный из Латвии пенсионер рассказал, что переживает за родных - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 15.01.2024 (обновлено: 08:54 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/katkov-1921352266.html
Депортированный из Латвии пенсионер рассказал, что переживает за родных
Депортированный из Латвии пенсионер рассказал, что переживает за родных - РИА Новости, 15.01.2024
Депортированный из Латвии пенсионер рассказал, что переживает за родных
Депортированный из Латвии Борис Катков в разговоре с РИА Новости рассказал, что переживает за своих родных и тех, кому столько лет помогал, в Риге он руководил... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:22
2024-01-15T08:54
в мире
латвия
калининград
рига
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921133293_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_f301f2cb68c28f56d7f591f2d982dbee.jpg
КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Депортированный из Латвии Борис Катков в разговоре с РИА Новости рассказал, что переживает за своих родных и тех, кому столько лет помогал, в Риге он руководил общественной организацией русскоязычных граждан прибалтийской страны и был представителем Балтийского университета в Калининграде. "Я переживаю за тех людей, которые остались. Переживаю за тех людей, которые со мной работали. Сотни людей, которым я помогал, бескорыстно помогал. Я переживаю за студентов, которых сейчас 15 человек, отобранных для учебы. Мы хотели их провезти сюда (Калининград — ред.), показать университет", - сказал Катков. По решению МВД Латвии Катков был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".
https://ria.ru/20240115/deportatsiya-1921348864.html
латвия
калининград
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921133293_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_700d27c0294cfd9b9c2c02ebc3286fc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, калининград, рига, мария захарова
В мире, Латвия, Калининград, Рига, Мария Захарова
Депортированный из Латвии пенсионер рассказал, что переживает за родных

Высланный из Латвии пенсионер Катков переживает за тех, кому помогал

© Фото : Михаил Ведерников/TelegramРоссийский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии
Российский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Михаил Ведерников/Telegram
Российский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Депортированный из Латвии Борис Катков в разговоре с РИА Новости рассказал, что переживает за своих родных и тех, кому столько лет помогал, в Риге он руководил общественной организацией русскоязычных граждан прибалтийской страны и был представителем Балтийского университета в Калининграде.
"Я переживаю за тех людей, которые остались. Переживаю за тех людей, которые со мной работали. Сотни людей, которым я помогал, бескорыстно помогал. Я переживаю за студентов, которых сейчас 15 человек, отобранных для учебы. Мы хотели их провезти сюда (Калининград — ред.), показать университет", - сказал Катков.
По решению МВД Латвии Катков был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Высланный из Латвии пенсионер сообщил, что на сборы ему дали час
07:06
 
В миреЛатвияКалининградРигаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала