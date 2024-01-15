https://ria.ru/20240115/katkov-1921352266.html

Депортированный из Латвии пенсионер рассказал, что переживает за родных

Депортированный из Латвии пенсионер рассказал, что переживает за родных - РИА Новости, 15.01.2024

Депортированный из Латвии пенсионер рассказал, что переживает за родных

Депортированный из Латвии Борис Катков в разговоре с РИА Новости рассказал, что переживает за своих родных и тех, кому столько лет помогал, в Риге он руководил... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T08:22

2024-01-15T08:22

2024-01-15T08:54

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КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Депортированный из Латвии Борис Катков в разговоре с РИА Новости рассказал, что переживает за своих родных и тех, кому столько лет помогал, в Риге он руководил общественной организацией русскоязычных граждан прибалтийской страны и был представителем Балтийского университета в Калининграде. "Я переживаю за тех людей, которые остались. Переживаю за тех людей, которые со мной работали. Сотни людей, которым я помогал, бескорыстно помогал. Я переживаю за студентов, которых сейчас 15 человек, отобранных для учебы. Мы хотели их провезти сюда (Калининград — ред.), показать университет", - сказал Катков. По решению МВД Латвии Катков был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".

https://ria.ru/20240115/deportatsiya-1921348864.html

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Дарья Буймова

в мире, латвия, калининград, рига, мария захарова