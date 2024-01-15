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"Это конец". В Германии сообщили о катастрофе для ВСУ на Днепре - РИА Новости, 15.01.2024
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12:10 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/katastrofa-1921393664.html
"Это конец". В Германии сообщили о катастрофе для ВСУ на Днепре
"Это конец". В Германии сообщили о катастрофе для ВСУ на Днепре - РИА Новости, 15.01.2024
"Это конец". В Германии сообщили о катастрофе для ВСУ на Днепре
ВСУ могут потерять плацдарм в районе Крынок из-за атак дронов российских военных, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:10
2024-01-15T12:10
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. ВСУ могут потерять плацдарм в районе Крынок из-за атак дронов российских военных, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х.&quot;К северу от Крынок на левом берегу Днепра тревожное количество атак российских беспилотников&quot;, — отметил он.По его словам, нынешнее положение дел может привести к потере позиций частями ВСУ.&quot;Это будет конец плацдарма&quot;, — резюмировал Репке.В начале января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявлял, что командование ВСУ отправляет солдат на заранее обреченные бои в районе населенного пункта Крынки на левом берегу ДнепраКак рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
https://ria.ru/20240115/letchik-1921364152.html
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в мире, днепр (город), германия, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, welt, политика
В мире, Днепр (город), Германия, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt, Политика
"Это конец". В Германии сообщили о катастрофе для ВСУ на Днепре

Репке: ВСУ могут потерять плацдарм в районе Крынок из-за атак дронов ВС России

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. ВСУ могут потерять плацдарм в районе Крынок из-за атак дронов российских военных, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х.
«

"К северу от Крынок на левом берегу Днепра тревожное количество атак российских беспилотников", — отметил он.

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По его словам, нынешнее положение дел может привести к потере позиций частями ВСУ.
«

"Это будет конец плацдарма", — резюмировал Репке.

В начале января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявлял, что командование ВСУ отправляет солдат на заранее обреченные бои в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра
Как рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
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