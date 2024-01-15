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Израиль заявил о завершении интенсивных военных действий на севере Газы - РИА Новости, 15.01.2024
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20:53 15.01.2024 (обновлено: 21:28 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/izrail-1921503787.html
Израиль заявил о завершении интенсивных военных действий на севере Газы
Израиль заявил о завершении интенсивных военных действий на севере Газы - РИА Новости, 15.01.2024
Израиль заявил о завершении интенсивных военных действий на севере Газы
Министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации объявил об окончании этапа интенсивных военных действий на севере сектора Газа. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T20:53
2024-01-15T21:28
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации объявил об окончании этапа интенсивных военных действий на севере сектора Газа.&quot;В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился&quot;, — сказал он.Галанта также анонсировал скорое завершение интенсивных боев на юге сектора Газа.Кроме того, глава военного ведомства выразил мнение, что анклавом должно управлять палестинское правительство. Его сформируют внутри сектора Газа и оно будет основываться на силах, которые не угрожают Израилю, подчеркнул министр.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 24 тысячи, пострадали более 60 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20240115/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сектор газа, минобороны израиля, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Минобороны Израиля, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о завершении интенсивных военных действий на севере Газы

Минобороны Израиля анонсировало скорое завершение интенсивных боев на юге Газы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации объявил об окончании этапа интенсивных военных действий на севере сектора Газа.
«

"В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился", — сказал он.

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Галанта также анонсировал скорое завершение интенсивных боев на юге сектора Газа.
Кроме того, глава военного ведомства выразил мнение, что анклавом должно управлять палестинское правительство. Его сформируют внутри сектора Газа и оно будет основываться на силах, которые не угрожают Израилю, подчеркнул министр.

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 24 тысячи, пострадали более 60 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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В миреИзраильСектор ГазаМинобороны ИзраиляРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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