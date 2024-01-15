https://ria.ru/20240115/izrail-1921503787.html

Израиль заявил о завершении интенсивных военных действий на севере Газы

Израиль заявил о завершении интенсивных военных действий на севере Газы - РИА Новости, 15.01.2024

Израиль заявил о завершении интенсивных военных действий на севере Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации объявил об окончании этапа интенсивных военных действий на севере сектора Газа. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T20:53

2024-01-15T20:53

2024-01-15T21:28

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации объявил об окончании этапа интенсивных военных действий на севере сектора Газа."В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился", — сказал он.Галанта также анонсировал скорое завершение интенсивных боев на юге сектора Газа.Кроме того, глава военного ведомства выразил мнение, что анклавом должно управлять палестинское правительство. Его сформируют внутри сектора Газа и оно будет основываться на силах, которые не угрожают Израилю, подчеркнул министр.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 24 тысячи, пострадали более 60 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

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https://ria.ru/20240114/netanyakhu-1921315009.html

https://ria.ru/20240113/tunneli-1921078163.html

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сектор газа

россия

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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