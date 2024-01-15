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Израильские силы задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев - РИА Новости, 15.01.2024
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14:55 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/izrail-1921431670.html
Израильские силы задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев
Израильские силы задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев - РИА Новости, 15.01.2024
Израильские силы задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев
Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев в университете города Наблус, сообщила в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:55
2024-01-15T14:55
в мире
наблус (провинция)
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев в университете города Наблус, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Силы ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции действовали этой ночью в университете "Ан-Наджах" в Наблусе... и арестовали девять разыскиваемых лиц, связанных со студенческой ячейкой ХАМАС", - говорится в сообщении. Военные добавили, что этот рейд является частью усилий по пресечению деятельности подозреваемых в связях с террористами активистов молодежной группы "Аль-Кутла аль-Исламия", которая действует в различных университетах на Западном берегу. Отмечается, что израильские силы проводили операции в различных локациях Западного берега и арестовали в общей сложности 17 разыскиваемых палестинцев.
https://ria.ru/20240113/khamas-1921153025.html
https://ria.ru/20240112/izrail-1920870797.html
наблус (провинция)
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в мире, наблус (провинция), хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Наблус (провинция), ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские силы задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев

Израильские силы задержали девятерых палестинцев в университете Наблуса

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов Сектора Газа
Последствия обстрелов Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов Сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев в университете города Наблус, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Силы ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции действовали этой ночью в университете "Ан-Наджах" в Наблусе... и арестовали девять разыскиваемых лиц, связанных со студенческой ячейкой ХАМАС", - говорится в сообщении.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
ЦАХАЛ заявил об уничтожении оперативного штаба ХАМАС
13 января, 13:38
Военные добавили, что этот рейд является частью усилий по пресечению деятельности подозреваемых в связях с террористами активистов молодежной группы "Аль-Кутла аль-Исламия", которая действует в различных университетах на Западном берегу.
Отмечается, что израильские силы проводили операции в различных локациях Западного берега и арестовали в общей сложности 17 разыскиваемых палестинцев.
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ЦАХАЛ заявил об уничтожении командиров элитного подразделения ХАМАС
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В миреНаблус (провинция)ХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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