https://ria.ru/20240115/izrail-1921431670.html

Израильские силы задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев

Израильские силы задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев - РИА Новости, 15.01.2024

Израильские силы задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев

Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев в университете города Наблус, сообщила в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:55

2024-01-15T14:55

2024-01-15T14:55

в мире

наблус (провинция)

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев в университете города Наблус, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Силы ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции действовали этой ночью в университете "Ан-Наджах" в Наблусе... и арестовали девять разыскиваемых лиц, связанных со студенческой ячейкой ХАМАС", - говорится в сообщении. Военные добавили, что этот рейд является частью усилий по пресечению деятельности подозреваемых в связях с террористами активистов молодежной группы "Аль-Кутла аль-Исламия", которая действует в различных университетах на Западном берегу. Отмечается, что израильские силы проводили операции в различных локациях Западного берега и арестовали в общей сложности 17 разыскиваемых палестинцев.

https://ria.ru/20240113/khamas-1921153025.html

https://ria.ru/20240112/izrail-1920870797.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, наблус (провинция), хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году