https://ria.ru/20240115/izrail-1921431670.html
Израильские силы задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев
Израильские силы задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев - РИА Новости, 15.01.2024
Израильские силы задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев
Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев в университете города Наблус, сообщила в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:55
2024-01-15T14:55
2024-01-15T14:55
в мире
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армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев в университете города Наблус, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Силы ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции действовали этой ночью в университете "Ан-Наджах" в Наблусе... и арестовали девять разыскиваемых лиц, связанных со студенческой ячейкой ХАМАС", - говорится в сообщении. Военные добавили, что этот рейд является частью усилий по пресечению деятельности подозреваемых в связях с террористами активистов молодежной группы "Аль-Кутла аль-Исламия", которая действует в различных университетах на Западном берегу. Отмечается, что израильские силы проводили операции в различных локациях Западного берега и арестовали в общей сложности 17 разыскиваемых палестинцев.
https://ria.ru/20240113/khamas-1921153025.html
https://ria.ru/20240112/izrail-1920870797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наблус (провинция), хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Наблус (провинция), ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские силы задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев
Израильские силы задержали девятерых палестинцев в университете Наблуса
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости.
Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу задержали девятерых связанных с ХАМАС палестинцев в университете города Наблус, сообщила в понедельник пресс-служба
Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Силы ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции действовали этой ночью в университете "Ан-Наджах" в Наблусе... и арестовали девять разыскиваемых лиц, связанных со студенческой ячейкой ХАМАС", - говорится в сообщении.
ЦАХАЛ заявил об уничтожении оперативного штаба ХАМАС
Военные добавили, что этот рейд является частью усилий по пресечению деятельности подозреваемых в связях с террористами активистов молодежной группы "Аль-Кутла аль-Исламия", которая действует в различных университетах на Западном берегу.
Отмечается, что израильские силы проводили операции в различных локациях Западного берега и арестовали в общей сложности 17 разыскиваемых палестинцев.
ЦАХАЛ заявил об уничтожении командиров элитного подразделения ХАМАС