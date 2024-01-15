https://ria.ru/20240115/izrail-1921357210.html

Израиль не добился поставленных целей в секторе Газа, считает аналитик

Израиль не добился поставленных целей в секторе Газа, считает аналитик - РИА Новости, 15.01.2024

Израиль не добился поставленных целей в секторе Газа, считает аналитик

Израиль не смог добиться объявленных им целей за 100 дней войны в палестинском секторе Газа, заложники по-прежнему не освобождены, а палестинцы продолжают вести РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:10

2024-01-15T09:10

2024-01-15T09:10

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ГАЗА, 15 янв - РИА Новости. Израиль не смог добиться объявленных им целей за 100 дней войны в палестинском секторе Газа, заложники по-прежнему не освобождены, а палестинцы продолжают вести атаки даже на почти полностью оккупированном севере анклава, прокомментировал РИА Новости итоги 100-дневной войны писатель и политический аналитик Мхаймер Абу Саада. "Израилю удалось убить и ранить около 4% палестинцев в секторе Газа, а также разрушить около 70% домов и гражданской инфраструктуры. Однако Израиль до сих пор не расправился с ХАМАС и не уничтожил его военный потенциал, а также не освободил своих заложников из Газы с помощью военной силы", - сказал Абу Саада. Он напомнил, что цели Израиля были сформулированы в начале этой войны, они включали уничтожение ХАМАС, отстранение представителей движения от власти и освобождение израильских заложников, но ничего из этого не было достигнуто. "Израиль оккупировал почти весь север Газы и север долины Газы, но сопротивление палестинцев на севере не прекращается. Израильская армия продвинулась в сторону центральной части и Хан-Юниса на востоке. К концу этой войны Израиль может вновь оккупировать весь сектор Газа, но палестинское сопротивление не сдастся и продолжит борьбу, хотя, по всей видимости, израильтяне хотят выдавить палестинцев из сектора Газа", - добавил аналитик. Кроме того, по его мнению, палестинскому сопротивлению удалось навязать свою повестку и на внутриполитическом уровне в Израиле, внести раскол между политическим и военным руководствами страны, а также создать общественное мнение в Израиле, которое призывает к заключению соглашения с ХАМАС об освобождении всех израильских заложников. Однако для палестинских движений, считает политолог, несмотря на их общее желание немедленного прекращения огня, приоритетом является освобождение израильских заложников только в обмен на палестинских заключенных, и они не готовы уступать. При этом, указал Абу Саада, 100 дней военных действий в Газе привели к крайне тяжелым гуманитарным условиям для населения сектора, когда многие жители Газы голодают, поступаемой гуманитарной помощи катастрофически не хватает, люди скопились на маленькой территории вблизи границы с Египтом, среди них распространяются болезни, вероятность появления которых увеличивает холодная погода. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 23 968, более 60 тысяч человек получили ранения. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240114/izrail-1921303596.html

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https://ria.ru/20240112/izrail-1920863549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, египет, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году