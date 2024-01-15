https://ria.ru/20240115/isk-1921409387.html

В Москве 20 февраля начнется суд по иску РАО к Филиппу Киркорову

В Москве 20 февраля начнется суд по иску РАО к Филиппу Киркорову - РИА Новости, 15.01.2024

В Москве 20 февраля начнется суд по иску РАО к Филиппу Киркорову

Арбитражный суд Москвы назначил на 20 февраля предварительные слушания по иску Российского авторского общества (РАО), требующего взыскать 2 миллиона рублей с... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:09

2024-01-15T13:09

2024-01-15T13:18

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 20 февраля предварительные слушания по иску Российского авторского общества (РАО), требующего взыскать 2 миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова, следует из опубликованного определения суда. В судебном акте говорится, что иск заявлен "о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений". Пресс-служба РАО ранее сообщила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года. В список авторов, в защиту прав которых предъявлен иск, вошли Александр Брашовеан и Егор Булаткин ("Цвет настроения черный"), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова ("Еще, еще"), Андрей Алексин ("Просто подари"), Татьяна Залужная ("Полетели"), Ирина Дубцова ("Иллюзия", "Химия"), Олег Газманов ("Единственная моя"), Раймонд Паулс и Илья Резник ("Радуйся") и другие. Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская ранее сообщила РИА Новости, что знает о поданном иске, но позиция артиста будет озвучена позже. РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. РАО собирает авторское вознаграждение с целью последующей передачи авторам.

https://ria.ru/20240112/kirkorov-1920960924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

филипп киркоров, москва, новости шоу-бизнеса, знаменитости, скандал