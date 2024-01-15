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В Москве 20 февраля начнется суд по иску РАО к Филиппу Киркорову
В Москве 20 февраля начнется суд по иску РАО к Филиппу Киркорову - РИА Новости, 15.01.2024
В Москве 20 февраля начнется суд по иску РАО к Филиппу Киркорову
Арбитражный суд Москвы назначил на 20 февраля предварительные слушания по иску Российского авторского общества (РАО), требующего взыскать 2 миллиона рублей с... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:09
2024-01-15T13:09
2024-01-15T13:18
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 20 февраля предварительные слушания по иску Российского авторского общества (РАО), требующего взыскать 2 миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова, следует из опубликованного определения суда. В судебном акте говорится, что иск заявлен "о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений". Пресс-служба РАО ранее сообщила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года. В список авторов, в защиту прав которых предъявлен иск, вошли Александр Брашовеан и Егор Булаткин ("Цвет настроения черный"), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова ("Еще, еще"), Андрей Алексин ("Просто подари"), Татьяна Залужная ("Полетели"), Ирина Дубцова ("Иллюзия", "Химия"), Олег Газманов ("Единственная моя"), Раймонд Паулс и Илья Резник ("Радуйся") и другие. Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская ранее сообщила РИА Новости, что знает о поданном иске, но позиция артиста будет озвучена позже. РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. РАО собирает авторское вознаграждение с целью последующей передачи авторам.
https://ria.ru/20240112/kirkorov-1920960924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, москва, новости шоу-бизнеса, знаменитости, скандал
Филипп Киркоров, Москва, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, скандал
В Москве 20 февраля начнется суд по иску РАО к Филиппу Киркорову
Суд в Москве начнет слушать 20 февраля иск РАО к Киркорову на 2 миллиона рублей
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 20 февраля предварительные слушания по иску Российского авторского общества (РАО), требующего взыскать 2 миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова, следует из опубликованного определения суда.
В судебном акте говорится, что иск заявлен "о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений".
Пресс-служба РАО ранее сообщила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года. В список авторов, в защиту прав которых предъявлен иск, вошли Александр Брашовеан и Егор Булаткин ("Цвет настроения черный"), Дмитрий Маликов
и Лилия Виноградова ("Еще, еще"), Андрей Алексин ("Просто подари"), Татьяна Залужная ("Полетели"), Ирина Дубцова
("Иллюзия", "Химия"), Олег Газманов
("Единственная моя"), Раймонд Паулс
и Илья Резник
("Радуйся") и другие.
Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская ранее сообщила РИА Новости, что знает о поданном иске, но позиция артиста будет озвучена позже.
РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. РАО собирает авторское вознаграждение с целью последующей передачи авторам.
Киркоров пожертвовал белгородской организации пять миллионов рублей