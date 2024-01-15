https://ria.ru/20240115/isk-1921376967.html

На комика Руслана Белого* подали иск на 15 миллионов рублей

На комика Руслана Белого* подали иск на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 15.01.2024

На комика Руслана Белого* подали иск на 15 миллионов рублей

Православный активист Александр Морозов сообщил РИА Новости, что подал иск к комику Руслану Белому* на 15 миллионов рублей за пропаганду асоциального поведения... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:45

2024-01-15T10:45

2024-01-15T11:18

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Православный активист Александр Морозов сообщил РИА Новости, что подал иск к комику Руслану Белому* на 15 миллионов рублей за пропаганду асоциального поведения и оскорбления русскоязычных, а также потребовал заблокировать его видео. "Подан иск к Руслану Белому*, в качестве ответчика также привлечены Google LLC и "ВКонтакте", - сказал он. В тексте искового заявления, которое есть в распоряжении РИА Новости, указано, что поводом для обращения в суд стали видеоролики с концертами Белого* в личном YouTube-канале, а также на его странице в соцсети "ВКонтакте". Морозов полагает, что "ответчики в целях пропаганды асоциального поведения" распространяют в интернете информацию, "выражающуюся в неприличной форме, сопровождающуюся нецензурной бранью в общественных местах", что "оскорбляет человеческое достоинство истца, деловую репутацию русских, русскоязычных, русского мира, носителей русского языка, русской культуры". Действия Белого* "демонстрируют неуважение к обществу, закону Российской Федерации и органам государственной власти", комик "пропагандирует подрыв традиционных семейных, культурных, религиозных и исторических ценностей", утверждает истец. Морозов просит суд взыскать с ответчиков солидарно 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, заблокировать YouTube-канал и страницу "ВКонтакте" Белого без права восстановления, признать публикуемые видео запрещенными к распространению в РФ. Иск был подан в Пресненский суд Москвы, уточнили РИА Новости в инстанции, а затем передан в Хорошевский райсуд по подсудности. Однако, как следует из картотеки суда, иск пока не зарегистрирован. Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов в сентябре прошлого года. По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.* Физические лица, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20231117/komik-1910095050.html

https://ria.ru/20240110/inoagent-1920441617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, испания, александр морозов, новости шоу-бизнеса