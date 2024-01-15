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На комика Руслана Белого* подали иск на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 15.01.2024
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Шоубиз
 
10:45 15.01.2024 (обновлено: 11:18 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/isk-1921376967.html
На комика Руслана Белого* подали иск на 15 миллионов рублей
На комика Руслана Белого* подали иск на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 15.01.2024
На комика Руслана Белого* подали иск на 15 миллионов рублей
Православный активист Александр Морозов сообщил РИА Новости, что подал иск к комику Руслану Белому* на 15 миллионов рублей за пропаганду асоциального поведения... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:45
2024-01-15T11:18
общество
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испания
александр морозов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Православный активист Александр Морозов сообщил РИА Новости, что подал иск к комику Руслану Белому* на 15 миллионов рублей за пропаганду асоциального поведения и оскорбления русскоязычных, а также потребовал заблокировать его видео. "Подан иск к Руслану Белому*, в качестве ответчика также привлечены Google LLC и "ВКонтакте", - сказал он. В тексте искового заявления, которое есть в распоряжении РИА Новости, указано, что поводом для обращения в суд стали видеоролики с концертами Белого* в личном YouTube-канале, а также на его странице в соцсети "ВКонтакте". Морозов полагает, что "ответчики в целях пропаганды асоциального поведения" распространяют в интернете информацию, "выражающуюся в неприличной форме, сопровождающуюся нецензурной бранью в общественных местах", что "оскорбляет человеческое достоинство истца, деловую репутацию русских, русскоязычных, русского мира, носителей русского языка, русской культуры". Действия Белого* "демонстрируют неуважение к обществу, закону Российской Федерации и органам государственной власти", комик "пропагандирует подрыв традиционных семейных, культурных, религиозных и исторических ценностей", утверждает истец. Морозов просит суд взыскать с ответчиков солидарно 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, заблокировать YouTube-канал и страницу "ВКонтакте" Белого без права восстановления, признать публикуемые видео запрещенными к распространению в РФ. Иск был подан в Пресненский суд Москвы, уточнили РИА Новости в инстанции, а затем передан в Хорошевский райсуд по подсудности. Однако, как следует из картотеки суда, иск пока не зарегистрирован. Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов в сентябре прошлого года. По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.* Физические лица, выполняющие функции иноагента.
https://ria.ru/20231117/komik-1910095050.html
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общество, россия, москва, испания, александр морозов, новости шоу-бизнеса
Общество, Россия, Москва, Испания, Александр Морозов, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
На комика Руслана Белого* подали иск на 15 миллионов рублей

На комика Руслана Белого подали иск с требованием заблокировать его видео

© Фото : @ruslan_belyyРуслан Белый*
Руслан Белый* - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : @ruslan_belyy
Руслан Белый*. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Православный активист Александр Морозов сообщил РИА Новости, что подал иск к комику Руслану Белому* на 15 миллионов рублей за пропаганду асоциального поведения и оскорбления русскоязычных, а также потребовал заблокировать его видео.
"Подан иск к Руслану Белому*, в качестве ответчика также привлечены Google LLC и "ВКонтакте", - сказал он.
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В тексте искового заявления, которое есть в распоряжении РИА Новости, указано, что поводом для обращения в суд стали видеоролики с концертами Белого* в личном YouTube-канале, а также на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Морозов полагает, что "ответчики в целях пропаганды асоциального поведения" распространяют в интернете информацию, "выражающуюся в неприличной форме, сопровождающуюся нецензурной бранью в общественных местах", что "оскорбляет человеческое достоинство истца, деловую репутацию русских, русскоязычных, русского мира, носителей русского языка, русской культуры".
Действия Белого* "демонстрируют неуважение к обществу, закону Российской Федерации и органам государственной власти", комик "пропагандирует подрыв традиционных семейных, культурных, религиозных и исторических ценностей", утверждает истец.
Морозов просит суд взыскать с ответчиков солидарно 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, заблокировать YouTube-канал и страницу "ВКонтакте" Белого без права восстановления, признать публикуемые видео запрещенными к распространению в РФ.
Иск был подан в Пресненский суд Москвы, уточнили РИА Новости в инстанции, а затем передан в Хорошевский райсуд по подсудности. Однако, как следует из картотеки суда, иск пока не зарегистрирован.
Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов в сентябре прошлого года.
По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.
* Физические лица, выполняющие функции иноагента.
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ШоубизОбществоРоссияМоскваИспанияАлександр МорозовНовости шоу-бизнеса
 
 
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