https://ria.ru/20240115/indeksatsiya-1921502333.html

В России планируют проиндексировать более 40 видов выплат

В России планируют проиндексировать более 40 видов выплат - РИА Новости, 15.01.2024

В России планируют проиндексировать более 40 видов выплат

Более 40 видов государственных выплат могут проиндексировать на 7,4% с 1 февраля, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T20:37

2024-01-15T20:37

2024-01-15T20:37

общество

россия

антон котяков

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 40 видов государственных выплат могут проиндексировать на 7,4% с 1 февраля, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "Ежегодно с 1 февраля года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074", - говорится в сообщении. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, которые приводит пресс-служба, на 7,4% будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций. Среди них материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки. Повышение затронет более 20 миллионов россиян. "С 1 января страховые пенсии неработающих граждан возросли на 7,5%. Также с 1 января на 7,5% увеличился прожиточный минимум, который используется для оценки нуждаемости при назначении ряда выплат, а также служит для определения размера выплат (так, например, размер единого пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка). Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года был увеличен на 18,5%", - напомнили в министерстве.

https://ria.ru/20231228/pochta_rossii-1918599478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, антон котяков