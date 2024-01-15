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В России планируют проиндексировать более 40 видов выплат - РИА Новости, 15.01.2024
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20:37 15.01.2024
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В России планируют проиндексировать более 40 видов выплат
В России планируют проиндексировать более 40 видов выплат - РИА Новости, 15.01.2024
В России планируют проиндексировать более 40 видов выплат
Более 40 видов государственных выплат могут проиндексировать на 7,4% с 1 февраля, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T20:37
2024-01-15T20:37
общество
россия
антон котяков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 40 видов государственных выплат могут проиндексировать на 7,4% с 1 февраля, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "Ежегодно с 1 февраля года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074", - говорится в сообщении. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, которые приводит пресс-служба, на 7,4% будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций. Среди них материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки. Повышение затронет более 20 миллионов россиян. "С 1 января страховые пенсии неработающих граждан возросли на 7,5%. Также с 1 января на 7,5% увеличился прожиточный минимум, который используется для оценки нуждаемости при назначении ряда выплат, а также служит для определения размера выплат (так, например, размер единого пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка). Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года был увеличен на 18,5%", - напомнили в министерстве.
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общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
В России планируют проиндексировать более 40 видов выплат

Минтруд: свыше 40 видов выплат планируется проиндексировать на 7,4% с 1 февраля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий в Новосибирске
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 40 видов государственных выплат могут проиндексировать на 7,4% с 1 февраля, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
«
"Ежегодно с 1 февраля года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074", - говорится в сообщении.
По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, которые приводит пресс-служба, на 7,4% будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций. Среди них материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки. Повышение затронет более 20 миллионов россиян.
«
"С 1 января страховые пенсии неработающих граждан возросли на 7,5%. Также с 1 января на 7,5% увеличился прожиточный минимум, который используется для оценки нуждаемости при назначении ряда выплат, а также служит для определения размера выплат (так, например, размер единого пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка). Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года был увеличен на 18,5%", - напомнили в министерстве.
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