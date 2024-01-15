Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш призвал прекратить "играть с огнем" на границе Ливана и Израиля - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/guterresh-1921499754.html
Гутерреш призвал прекратить "играть с огнем" на границе Ливана и Израиля
Гутерреш призвал прекратить "играть с огнем" на границе Ливана и Израиля - РИА Новости, 15.01.2024
Гутерреш призвал прекратить "играть с огнем" на границе Ливана и Израиля
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить боевые действия на границе Израиля и Ливана и перестать "играть с огнем". РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T20:18
2024-01-15T20:18
в мире
ливан
израиль
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ccf1560c97f190f05afebd0716e76e45.jpg
ООН, 15 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить боевые действия на границе Израиля и Ливана и перестать "играть с огнем". "У меня есть серьезные опасения насчет ежедневных перестрелок через "голубую линию". Они могут спровоцировать более широкую эскалацию между Израилем и Ливаном и серьезно повлиять на региональную стабильность", - сказал Гутерреш журналистам. По его словам, десятки тысяч людей на севере Израиля и юге Ливана были вынуждены покинуть дома в результате боевых действий. "Я глубоко обеспокоен происходящим. Я должен донести до всех сторон это простое и прямое послание: прекратите играть на "голубой линии", снизьте эскалацию и остановите боевые действия в соответствии с резолюцией 1701 Совета безопасности", - подчеркнул генсек.
https://ria.ru/20240114/tsakhal-1921233888.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_e981aac910d2f3eeab26fd502dcde2e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш призвал прекратить "играть с огнем" на границе Ливана и Израиля

Генсек ООН Гутерреш призвал прекратить "играть с огнем" близ Ливана и Израиля

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить боевые действия на границе Израиля и Ливана и перестать "играть с огнем".
«
"У меня есть серьезные опасения насчет ежедневных перестрелок через "голубую линию". Они могут спровоцировать более широкую эскалацию между Израилем и Ливаном и серьезно повлиять на региональную стабильность", - сказал Гутерреш журналистам.
По его словам, десятки тысяч людей на севере Израиля и юге Ливана были вынуждены покинуть дома в результате боевых действий.
«
"Я глубоко обеспокоен происходящим. Я должен донести до всех сторон это простое и прямое послание: прекратите играть на "голубой линии", снизьте эскалацию и остановите боевые действия в соответствии с резолюцией 1701 Совета безопасности", - подчеркнул генсек.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации четырех бойцов, проникших в Израиль из Ливана
14 января, 05:56
 
В миреЛиванИзраильАнтониу ГутеррешООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала