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Гутерреш призвал прекратить "играть с огнем" на границе Ливана и Израиля

Гутерреш призвал прекратить "играть с огнем" на границе Ливана и Израиля - РИА Новости, 15.01.2024

Гутерреш призвал прекратить "играть с огнем" на границе Ливана и Израиля

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить боевые действия на границе Израиля и Ливана и перестать "играть с огнем". РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T20:18

2024-01-15T20:18

2024-01-15T20:18

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антониу гутерреш

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 15 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить боевые действия на границе Израиля и Ливана и перестать "играть с огнем". "У меня есть серьезные опасения насчет ежедневных перестрелок через "голубую линию". Они могут спровоцировать более широкую эскалацию между Израилем и Ливаном и серьезно повлиять на региональную стабильность", - сказал Гутерреш журналистам. По его словам, десятки тысяч людей на севере Израиля и юге Ливана были вынуждены покинуть дома в результате боевых действий. "Я глубоко обеспокоен происходящим. Я должен донести до всех сторон это простое и прямое послание: прекратите играть на "голубой линии", снизьте эскалацию и остановите боевые действия в соответствии с резолюцией 1701 Совета безопасности", - подчеркнул генсек.

https://ria.ru/20240114/tsakhal-1921233888.html

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в мире, ливан, израиль, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году