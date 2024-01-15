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В Челябинске штаб общественной поддержки собирает гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 15.01.2024
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Надежные люди
 
16:56 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/gumpomosch-1921459616.html
В Челябинске штаб общественной поддержки собирает гумпомощь в зону СВО
В Челябинске штаб общественной поддержки собирает гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 15.01.2024
В Челябинске штаб общественной поддержки собирает гумпомощь в зону СВО
Гуманитарную помощь для участников спецоперации можно будет передать в штабе общественной поддержки, который открылся в Челябинске. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:56
2024-01-15T16:56
надежные люди
челябинск
россия
алексей текслер
владимир путин
единая россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Гуманитарную помощь для участников спецоперации можно будет передать в штабе общественной поддержки, который открылся в Челябинске. Штаб общественной поддержки открылся в понедельник на пешеходной части улицы Кирова в центре Челябинска, передает корреспондент РИА Новости. В открытии принял участие секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", глава региона Алексей Текслер. "Этот год богат на общественно-политические события – выборы президента, губернатора, в городскую думу Челябинска. Поэтому решили организовать такую площадку – штаб общественный поддержки, где все активные граждане, волонтерские организации, социально ориентированные некоммерческие организации, граждане смогут собираться и предлагать разные идеи, инициативы", - сказал глава региона на открытии. Он добавил, что пространство в целом призвано стать центром притяжения для молодежи, общественников, жителей региона. Работать штаб будет в течение текущего года. В понедельник на площадке проходит ряд мероприятий: открылась выставка детских творческих работ на тему "Герои СВО", проходит плетение маскировочных сетей и изготовление окопных свечей. С 16 января в штабе начнут собирать подписи в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. "Площадку будут занимать волонтерские отделения. Предлагать новые идеи, инициативы, выслушивать мнения, инициативы, наказы. Здесь много интересных локаций, правильно, интересно подобранных. Можно передать помощь в зону СВО", - добавил Текслер.
https://ria.ru/20231225/podarki-1917932243.html
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челябинск, россия, алексей текслер, владимир путин, единая россия
Надежные люди, Челябинск, Россия, Алексей Текслер, Владимир Путин, Единая Россия
В Челябинске штаб общественной поддержки собирает гумпомощь в зону СВО

В Челябинске в штабе общественной поддержки можно передать гумпомощь в зону СВО

© Depositphotos.com / pingvin1337Вид на Челябинск
Вид на Челябинск - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Depositphotos.com / pingvin1337
Вид на Челябинск. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Гуманитарную помощь для участников спецоперации можно будет передать в штабе общественной поддержки, который открылся в Челябинске.
Штаб общественной поддержки открылся в понедельник на пешеходной части улицы Кирова в центре Челябинска, передает корреспондент РИА Новости. В открытии принял участие секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", глава региона Алексей Текслер.
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"Этот год богат на общественно-политические события – выборы президента, губернатора, в городскую думу Челябинска. Поэтому решили организовать такую площадку – штаб общественный поддержки, где все активные граждане, волонтерские организации, социально ориентированные некоммерческие организации, граждане смогут собираться и предлагать разные идеи, инициативы", - сказал глава региона на открытии.
Он добавил, что пространство в целом призвано стать центром притяжения для молодежи, общественников, жителей региона. Работать штаб будет в течение текущего года. В понедельник на площадке проходит ряд мероприятий: открылась выставка детских творческих работ на тему "Герои СВО", проходит плетение маскировочных сетей и изготовление окопных свечей. С 16 января в штабе начнут собирать подписи в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.
"Площадку будут занимать волонтерские отделения. Предлагать новые идеи, инициативы, выслушивать мнения, инициативы, наказы. Здесь много интересных локаций, правильно, интересно подобранных. Можно передать помощь в зону СВО", - добавил Текслер.
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Надежные людиЧелябинскРоссияАлексей ТекслерВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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