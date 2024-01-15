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В Китае обнаружили более 300 древних гробниц - РИА Новости, 15.01.2024
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15:18 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/grobnitsy-1921436893.html
В Китае обнаружили более 300 древних гробниц
В Китае обнаружили более 300 древних гробниц - РИА Новости, 15.01.2024
В Китае обнаружили более 300 древних гробниц
Археологи обнаружили на востоке Китая более 300 древних захоронений, некоторые из них относятся к периоду V-III веков до нашей эры, передает в понедельник... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:18
2024-01-15T15:18
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цзинань
шаньдун
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Археологи обнаружили на востоке Китая более 300 древних захоронений, некоторые из них относятся к периоду V-III веков до нашей эры, передает в понедельник агентство Синьхуа. Гробницы были обнаружены в ходе археологических раскопок в городе Цзинань, расположенном в восточной китайской провинции Шаньдун. Всего была найдена 301 гробница, возраст которых ученые датируют от периода Сражающихся царств (475–221 годы до нашей эры) до династии Цин (1644–1911 годы). На территории раскопок было найдено 850 различных артефактов, среди которых, в том числе, глиняные горшки, керамические тарелки, медные монеты. Помимо гробниц археологи также обнаружили две печи для обжига и восемь колодцев. Ранее археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300-5500 лет.
https://ria.ru/20230302/arkheologiya-1855096036.html
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китай, цзинань, шаньдун, в мире
Китай, Цзинань, Шаньдун, В мире
В Китае обнаружили более 300 древних гробниц

На востоке Китая археологи обнаружили более 300 древних гробниц

© Fotolia / mrks_vАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Fotolia / mrks_v
Археологические раскопки. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Археологи обнаружили на востоке Китая более 300 древних захоронений, некоторые из них относятся к периоду V-III веков до нашей эры, передает в понедельник агентство Синьхуа.
Гробницы были обнаружены в ходе археологических раскопок в городе Цзинань, расположенном в восточной китайской провинции Шаньдун. Всего была найдена 301 гробница, возраст которых ученые датируют от периода Сражающихся царств (475–221 годы до нашей эры) до династии Цин (1644–1911 годы).
На территории раскопок было найдено 850 различных артефактов, среди которых, в том числе, глиняные горшки, керамические тарелки, медные монеты. Помимо гробниц археологи также обнаружили две печи для обжига и восемь колодцев.
Ранее археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300-5500 лет.
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