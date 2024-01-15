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Удивленный Райан Гослинг на Critics Choice Awards стал новым мемом
Удивленный Райан Гослинг на Critics Choice Awards стал новым мемом - РИА Новости, 15.01.2024
Удивленный Райан Гослинг на Critics Choice Awards стал новым мемом
Удивленное выражение лица актера Райана Гослинга на церемонии вручения премии Critics Choice Awards завирусилась в Сети и стала новым мемом, пишет Daily Mail. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T23:31
2024-01-15T23:31
2024-01-15T23:39
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Удивленное выражение лица актера Райана Гослинга на церемонии вручения премии Critics Choice Awards завирусилась в Сети и стала новым мемом, пишет Daily Mail.Канадский актер нахмурил брови и выглядел немного испуганным после того, как ведущие назвали трек "I’m Just Ken", который Гослинг исполнил в фильме "Барби", "Лучшей оригинальной песней".И хотя Райан Гослинг не вышел на сцену, чтобы принять награду (это сделали авторы композиции Марк Ронсон и Эндрю Уайатт. — Прим. ред.), кадры с его невозмутимой реакцией на победу вызвали ажиотаж в соцсетях. Пользователи написали, что актер "создал новый мем с этим лицом". "Гослинг сбит с толку, как и все мы" (имея в виду победу "I’m Just Ken". — Прим. ред.), — пошутили комментаторы.Райан Гослинг не первый раз становится героем мемов, в том числе и у русскоязычной аудитории. Один из наиболее популярных — образ парня мечты. Пользователей на это вдохновили романтические комедии с участием актера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
райан гослинг, знаменитости, новости шоу-бизнеса, стиль жизни
Шоубиз, Райан Гослинг, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Стиль жизни
Удивленный Райан Гослинг на Critics Choice Awards стал новым мемом
Реакция Райана Гослинга на победу его песни из фильма "Барби" стала мемом
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Удивленное выражение лица актера Райана Гослинга на церемонии вручения премии Critics Choice Awards завирусилась в Сети и стала новым мемом, пишет
Daily Mail.
Канадский актер нахмурил брови и выглядел немного испуганным после того, как ведущие назвали трек "I’m Just Ken", который Гослинг исполнил в фильме "Барби", "Лучшей оригинальной песней".
И хотя Райан Гослинг не вышел на сцену, чтобы принять награду (это сделали авторы композиции Марк Ронсон и Эндрю Уайатт. — Прим. ред.), кадры с его невозмутимой реакцией на победу вызвали ажиотаж в соцсетях.
Пользователи написали, что актер "создал новый мем с этим лицом". "Гослинг сбит с толку, как и все мы" (имея в виду победу "I’m Just Ken". — Прим. ред.), — пошутили комментаторы.
Райан Гослинг не первый раз становится героем мемов, в том числе и у русскоязычной аудитории. Один из наиболее популярных — образ парня мечты. Пользователей на это вдохновили романтические комедии с участием актера.
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