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Удивленный Райан Гослинг на Critics Choice Awards стал новым мемом - РИА Новости, 15.01.2024
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Шоубиз
 
23:31 15.01.2024 (обновлено: 23:39 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/gosling-1921493086.html
Удивленный Райан Гослинг на Critics Choice Awards стал новым мемом
Удивленный Райан Гослинг на Critics Choice Awards стал новым мемом - РИА Новости, 15.01.2024
Удивленный Райан Гослинг на Critics Choice Awards стал новым мемом
Удивленное выражение лица актера Райана Гослинга на церемонии вручения премии Critics Choice Awards завирусилась в Сети и стала новым мемом, пишет Daily Mail. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T23:31
2024-01-15T23:39
шоубиз
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новости шоу-бизнеса
стиль жизни
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Удивленное выражение лица актера Райана Гослинга на церемонии вручения премии Critics Choice Awards завирусилась в Сети и стала новым мемом, пишет Daily Mail.Канадский актер нахмурил брови и выглядел немного испуганным после того, как ведущие назвали трек "I’m Just Ken", который Гослинг исполнил в фильме "Барби", "Лучшей оригинальной песней".И хотя Райан Гослинг не вышел на сцену, чтобы принять награду (это сделали авторы композиции Марк Ронсон и Эндрю Уайатт. — Прим. ред.), кадры с его невозмутимой реакцией на победу вызвали ажиотаж в соцсетях. Пользователи написали, что актер "создал новый мем с этим лицом". "Гослинг сбит с толку, как и все мы" (имея в виду победу "I’m Just Ken". — Прим. ред.), — пошутили комментаторы.Райан Гослинг не первый раз становится героем мемов, в том числе и у русскоязычной аудитории. Один из наиболее популярных — образ парня мечты. Пользователей на это вдохновили романтические комедии с участием актера.
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райан гослинг, знаменитости, новости шоу-бизнеса, стиль жизни
Шоубиз, Райан Гослинг, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Стиль жизни
Удивленный Райан Гослинг на Critics Choice Awards стал новым мемом

Реакция Райана Гослинга на победу его песни из фильма "Барби" стала мемом

© кадр трансляцииАктер Райан Гослинг на ежегодной премии Critics Choice Awards
Актер Райан Гослинг на ежегодной премии Critics Choice Awards
© кадр трансляции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Удивленное выражение лица актера Райана Гослинга на церемонии вручения премии Critics Choice Awards завирусилась в Сети и стала новым мемом, пишет Daily Mail.
Канадский актер нахмурил брови и выглядел немного испуганным после того, как ведущие назвали трек "I’m Just Ken", который Гослинг исполнил в фильме "Барби", "Лучшей оригинальной песней".
И хотя Райан Гослинг не вышел на сцену, чтобы принять награду (это сделали авторы композиции Марк Ронсон и Эндрю Уайатт. — Прим. ред.), кадры с его невозмутимой реакцией на победу вызвали ажиотаж в соцсетях.
Пользователи написали, что актер "создал новый мем с этим лицом". "Гослинг сбит с толку, как и все мы" (имея в виду победу "I’m Just Ken". — Прим. ред.), — пошутили комментаторы.
Райан Гослинг не первый раз становится героем мемов, в том числе и у русскоязычной аудитории. Один из наиболее популярных — образ парня мечты. Пользователей на это вдохновили романтические комедии с участием актера.
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ШоубизРайан ГослингЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаСтиль жизни
 
 
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