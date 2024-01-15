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Регистрацию контрольно-кассовой техники могут упростить - РИА Новости, 15.01.2024
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11:47 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/gosduma-1921389049.html
Регистрацию контрольно-кассовой техники могут упростить
Регистрацию контрольно-кассовой техники могут упростить - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрацию контрольно-кассовой техники могут упростить
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который упрощает процедуру регистрации... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:47
2024-01-15T11:47
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
госдума рф
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который упрощает процедуру регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ). На рассмотрение Думы его планируется вынести 18 января. Документом, как ранее пояснял Минфин, предоставляются два новых способа подачи заявлений на регистрацию (перерегистрацию) и снятие с учета контрольно-кассовой техники: в личном кабинете на портале госуслуг и через изготовителя ККТ. Также в два раза сокращаются сроки оказания ФНС России государственных услуг по процедурам регистрации – с десяти до пяти рабочих дней. Кроме того, для обеспечения полного соответствия фискальных накопителей требованиям законодательства о ККТ, проект документа обязывает изготовителей такой техники проходить экспертизу новых моделей фискальных накопителей в экспертной организации и устанавливает требования к таким организациям. От обязанности применять ККТ освобождаются индивидуальные предприниматели при оказании услуг населению в сфере образования и физической культуры и спорта. На сегодняшний день предусмотрено освобождение только для образовательных организаций и физкультурно-спортивных организаций, отмечал Минфин. Помимо этого, законопроектом предлагается использовать информационный ресурс ФНС России "Мои чеки онлайн" в качестве нового способа исполнения обязанности по передаче кассового чека. Это, согласно пояснительной записке, "позволит исключить затраты пользователей на печать бумажных кассовых чеков или их направление в электронной форме на электронную почту или абонентский номер покупателя". Данный информационный ресурс предназначен для хранения электронных чеков и позволяет покупателю иметь полную информацию о своих совершенных покупках и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания.
https://ria.ru/20240110/gosduma-1920498799.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Госдума РФ
Регистрацию контрольно-кассовой техники могут упростить

В Госдуме поддержали упрощение процедуры регистрации контрольно-кассовой техники

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который упрощает процедуру регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ). На рассмотрение Думы его планируется вынести 18 января.
Документом, как ранее пояснял Минфин, предоставляются два новых способа подачи заявлений на регистрацию (перерегистрацию) и снятие с учета контрольно-кассовой техники: в личном кабинете на портале госуслуг и через изготовителя ККТ. Также в два раза сокращаются сроки оказания ФНС России государственных услуг по процедурам регистрации – с десяти до пяти рабочих дней.
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Кроме того, для обеспечения полного соответствия фискальных накопителей требованиям законодательства о ККТ, проект документа обязывает изготовителей такой техники проходить экспертизу новых моделей фискальных накопителей в экспертной организации и устанавливает требования к таким организациям.
От обязанности применять ККТ освобождаются индивидуальные предприниматели при оказании услуг населению в сфере образования и физической культуры и спорта. На сегодняшний день предусмотрено освобождение только для образовательных организаций и физкультурно-спортивных организаций, отмечал Минфин.
Помимо этого, законопроектом предлагается использовать информационный ресурс ФНС России "Мои чеки онлайн" в качестве нового способа исполнения обязанности по передаче кассового чека. Это, согласно пояснительной записке, "позволит исключить затраты пользователей на печать бумажных кассовых чеков или их направление в электронной форме на электронную почту или абонентский номер покупателя".
Данный информационный ресурс предназначен для хранения электронных чеков и позволяет покупателю иметь полную информацию о своих совершенных покупках и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания.
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