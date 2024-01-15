https://ria.ru/20240115/gosduma-1921389049.html

Регистрацию контрольно-кассовой техники могут упростить

Регистрацию контрольно-кассовой техники могут упростить - РИА Новости, 15.01.2024

Регистрацию контрольно-кассовой техники могут упростить

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который упрощает процедуру регистрации... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:47

2024-01-15T11:47

2024-01-15T11:47

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

госдума рф

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который упрощает процедуру регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ). На рассмотрение Думы его планируется вынести 18 января. Документом, как ранее пояснял Минфин, предоставляются два новых способа подачи заявлений на регистрацию (перерегистрацию) и снятие с учета контрольно-кассовой техники: в личном кабинете на портале госуслуг и через изготовителя ККТ. Также в два раза сокращаются сроки оказания ФНС России государственных услуг по процедурам регистрации – с десяти до пяти рабочих дней. Кроме того, для обеспечения полного соответствия фискальных накопителей требованиям законодательства о ККТ, проект документа обязывает изготовителей такой техники проходить экспертизу новых моделей фискальных накопителей в экспертной организации и устанавливает требования к таким организациям. От обязанности применять ККТ освобождаются индивидуальные предприниматели при оказании услуг населению в сфере образования и физической культуры и спорта. На сегодняшний день предусмотрено освобождение только для образовательных организаций и физкультурно-спортивных организаций, отмечал Минфин. Помимо этого, законопроектом предлагается использовать информационный ресурс ФНС России "Мои чеки онлайн" в качестве нового способа исполнения обязанности по передаче кассового чека. Это, согласно пояснительной записке, "позволит исключить затраты пользователей на печать бумажных кассовых чеков или их направление в электронной форме на электронную почту или абонентский номер покупателя". Данный информационный ресурс предназначен для хранения электронных чеков и позволяет покупателю иметь полную информацию о своих совершенных покупках и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания.

https://ria.ru/20240110/gosduma-1920498799.html

https://ria.ru/20240115/odobril-1921388532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф