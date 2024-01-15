Песков объяснил, почему ФРГ не должна волновать статья Bild о России
Песков: ФРГ стоит волноваться из-за вовлеченности в конфликт, а не из-за статьи
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild о "секретном плане" нападения России на НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу Shot.
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"Это должно быть предметом их обеспокоенности", — приводятся его слова.
Немецкий таблоид Bild накануне выпустил материал о том, что Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Автор статьи сослался при этом на некий секретный документ Вооруженных сил ФРГ. В Минобороны Германии не стали комментировать изданию эту информацию перед публикацией, но впоследствии заявили, что "рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны", — это часть повседневной рутины.
По информации Bild, немецкие военные считают наиболее вероятным местом столкновения Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Вопрос, чем закончится гипотетическая эскалация, авторы статьи оставляют открытым.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.