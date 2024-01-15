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Песков объяснил, почему ФРГ не должна волновать статья Bild о России - РИА Новости, 15.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 15.01.2024 (обновлено: 17:19 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/germaniya-1921457323.html
Песков объяснил, почему ФРГ не должна волновать статья Bild о России
Песков объяснил, почему ФРГ не должна волновать статья Bild о России - РИА Новости, 15.01.2024
Песков объяснил, почему ФРГ не должна волновать статья Bild о России
Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild о "секретном плане" нападения России на НАТО, заявил... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:47
2024-01-15T17:19
в мире
россия
германия
дмитрий песков
bild
специальная военная операция на украине
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild о "секретном плане" нападения России на НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу Shot."Это должно быть предметом их обеспокоенности", — приводятся его слова.Немецкий таблоид Bild накануне выпустил материал о том, что Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Автор статьи сослался при этом на некий секретный документ Вооруженных сил ФРГ. В Минобороны Германии не стали комментировать изданию эту информацию перед публикацией, но впоследствии заявили, что "рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны", — это часть повседневной рутины.По информации Bild, немецкие военные считают наиболее вероятным местом столкновения Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Вопрос, чем закончится гипотетическая эскалация, авторы статьи оставляют открытым.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, россия, германия, дмитрий песков, bild, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Bild, Специальная военная операция на Украине, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков объяснил, почему ФРГ не должна волновать статья Bild о России

Песков: ФРГ стоит волноваться из-за вовлеченности в конфликт, а не из-за статьи

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild о "секретном плане" нападения России на НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу Shot.
«
"Это должно быть предметом их обеспокоенности", — приводятся его слова.
Немецкий таблоид Bild накануне выпустил материал о том, что Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Автор статьи сослался при этом на некий секретный документ Вооруженных сил ФРГ. В Минобороны Германии не стали комментировать изданию эту информацию перед публикацией, но впоследствии заявили, что "рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны", — это часть повседневной рутины.
По информации Bild, немецкие военные считают наиболее вероятным местом столкновения Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Вопрос, чем закончится гипотетическая эскалация, авторы статьи оставляют открытым.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияДмитрий ПесковBildУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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