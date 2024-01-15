https://ria.ru/20240115/germaniya-1921432466.html
В Германии заявили, что воспринимают угрозы со стороны России серьезно
В Германии заявили, что воспринимают угрозы со стороны России серьезно - РИА Новости, 15.01.2024
В Германии заявили, что воспринимают угрозы со стороны России серьезно
Министерство обороны Германии не подтверждает и не комментирует статью таблоида Bild о "секретном плане" нападения России на НАТО, но угрозы воспринимает... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:57
2024-01-15T14:57
2024-01-15T15:44
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министерство обороны Германии не подтверждает и не комментирует статью таблоида Bild о "секретном плане" нападения России на НАТО, но угрозы воспринимает серьезно, заявил представитель ведомства.Ранее Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток."Я не могу ни подтвердить, ни прокомментировать эти сообщения. Разумеется, мы занимаемся вызовами в сфере безопасности, к которым относится и угроза со стороны России", - сказал представитель минобороны ФРГ на пресс-конференции кабмина. "Мы серьезно воспринимаем угрозу", - добавил он.По его словам, Германия в ответ на исходящие со стороны России угрозы проводит военные учения и приняла решение о размещении военной бригады на территории Литвы.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240115/mistifikatsiya-1921397948.html
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в мире, германия, россия, bild, нато
В мире, Германия, Россия, Bild, НАТО
В Германии заявили, что воспринимают угрозы со стороны России серьезно
В Минобороны ФРГ заявили, что воспринимают угрозы со стороны России серьезно
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министерство обороны Германии не подтверждает и не комментирует статью таблоида Bild о "секретном плане" нападения России на НАТО, но угрозы воспринимает серьезно, заявил представитель ведомства.
Ранее Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток.
В ГД назвали сообщение СМИ о плане нападения России на НАТО мистификацией
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"Я не могу ни подтвердить, ни прокомментировать эти сообщения. Разумеется, мы занимаемся вызовами в сфере безопасности, к которым относится и угроза со стороны России", - сказал представитель минобороны ФРГ на пресс-конференции кабмина. "Мы серьезно воспринимаем угрозу", - добавил он.
По его словам, Германия в ответ на исходящие со стороны России угрозы проводит военные учения и приняла решение о размещении военной бригады на территории Литвы.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В МИД с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО