https://ria.ru/20240115/germaniya-1921336923.html

СМИ: Германия готовится к войне с Россией

СМИ: Германия готовится к войне с Россией - РИА Новости, 15.01.2024

СМИ: Германия готовится к войне с Россией

Германия готовится к войне между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года после поражения ВСУ, об этом со РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T01:05

2024-01-15T01:05

2024-01-15T12:04

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Германия готовится к войне между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года после поражения ВСУ, об этом со ссылкой на секретный документ бундесвера пишет таблоид Bild."В "день Х", согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера", — говорится в публикации.Как пишет издание, эскалация может начаться уже в феврале 2024 года с началом активного наступления России на позиции ВСУ, которое к июню того же года, согласно статье, закончится отступлением украинской армии."С точностью до места и месяца описываются (в сценарии. — Прим. ред.) действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года", — говорится в статье.По информации издания, немецкие военные считают наиболее вероятным местом столкновения Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Но вопрос, чем закончится эта гипотетическая эскалация, авторы статьи оставляют открытым.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240114/armiya-1921259734.html

https://ria.ru/20240113/oborona-1921182051.html

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в мире, россия, германия, нато, белоруссия, вооруженные силы украины, украина