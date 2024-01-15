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Гала-матч с участием тульских хоккеистов прошел на Красной площади - РИА Новости, 15.01.2024
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Гала-матч с участием тульских хоккеистов прошел на Красной площади
Гала-матч с участием тульских хоккеистов прошел на Красной площади - РИА Новости, 15.01.2024
Гала-матч с участием тульских хоккеистов прошел на Красной площади
В Москве на ГУМ-катке 12 января прошел товарищеский гала-матч между командой службы коменданта Московского Кремля и любительской хоккейной командой Тульской... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:41
2024-01-15T12:41
пресс-релизы
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МОСКВА, 15 янв – пресс-служба ГК "Полипласт". В Москве на ГУМ-катке 12 января прошел товарищеский гала-матч между командой службы коменданта Московского Кремля и любительской хоккейной командой Тульской области. Это традиционное мероприятие, которое проходит на Красной площади в преддверии Старого Нового года и объединяет любителей хоккея из разных регионов страны. На этот раз на лед вышли тульские хоккеисты. Партнерами мероприятия выступили ГК "Полипласт", АО "Хромпик" и хоккейный клуб АКМ. Перед главным матчем вечера на площадке встретились блогеры Hockey Brothers и юные спортсмены 2008 года рождения из команды "Академия Михайлова". Ребята провели хоккейный мастер-класс. Также свое мастерство продемонстрировали начинающие фигуристы. В символическом вбрасывании приняли участие президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк; комендант Московского Кремля Сергей Удовенко; заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров и председатель совета директоров ГК "Полипласт", генеральный партнер по развитию хоккея в Тульской области Александр Шамсутдинов. От имени главы региона к участникам и гостям праздничного матча обратился заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров. Он поблагодарил службу коменданта Московского Кремля за возможность для тульских любителей хоккея опробовать ледовую площадку на главной площади страны и выразил признательность Александру Шамсутдинову за большой вклад в развитие этого вида спорта и социально-значимую поддержку региона. Комендант Московского Кремля Сергей Удовенко поблагодарил губернатора Тульской области Алексея Дюмина за поддержку предложения о проведении этого хоккейного праздника. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк пожелал участникам матча удачи и яркой игры. "Сегодня для наших ребят настоящий праздник. Сыграть в хоккей на Красной площади, в самом сердце столицы - большая радость и честь. Хочу поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина за предоставленную возможность. За последние 4 года совместными усилиями мы сделали хоккей новым тульским брендом. Мы помогаем развивать и любительский, и профессиональный спорт. При участии губернатора и правительства региона компания занималась разработкой и реализацией "Программы развития хоккея". "Полипласт" - партнер Федерации хоккея Тульской области и генеральный спонсор ставшей любимой туляками команды АКМ, которая уже смогла заявить о себе на всероссийском уровне", - отметил генеральный партнер по развитию хоккея в Тульской области Александр Шамсутдинов. После матча для юных спортсменов Тульской области был организован сеанс массового катания на ГУМ-катке.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Гала-матч с участием тульских хоккеистов прошел на Красной площади

© Фото : пресс-служба ГК "Полипласт"ГУМ-Каток на Красной площади
ГУМ-Каток на Красной площади - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : пресс-служба ГК "Полипласт"
ГУМ-Каток на Красной площади
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – пресс-служба ГК "Полипласт". В Москве на ГУМ-катке 12 января прошел товарищеский гала-матч между командой службы коменданта Московского Кремля и любительской хоккейной командой Тульской области. Это традиционное мероприятие, которое проходит на Красной площади в преддверии Старого Нового года и объединяет любителей хоккея из разных регионов страны. На этот раз на лед вышли тульские хоккеисты. Партнерами мероприятия выступили ГК "Полипласт", АО "Хромпик" и хоккейный клуб АКМ.
Перед главным матчем вечера на площадке встретились блогеры Hockey Brothers и юные спортсмены 2008 года рождения из команды "Академия Михайлова". Ребята провели хоккейный мастер-класс. Также свое мастерство продемонстрировали начинающие фигуристы.
В символическом вбрасывании приняли участие президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк; комендант Московского Кремля Сергей Удовенко; заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров и председатель совета директоров ГК "Полипласт", генеральный партнер по развитию хоккея в Тульской области Александр Шамсутдинов.
От имени главы региона к участникам и гостям праздничного матча обратился заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров. Он поблагодарил службу коменданта Московского Кремля за возможность для тульских любителей хоккея опробовать ледовую площадку на главной площади страны и выразил признательность Александру Шамсутдинову за большой вклад в развитие этого вида спорта и социально-значимую поддержку региона.
Комендант Московского Кремля Сергей Удовенко поблагодарил губернатора Тульской области Алексея Дюмина за поддержку предложения о проведении этого хоккейного праздника. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк пожелал участникам матча удачи и яркой игры.
"Сегодня для наших ребят настоящий праздник. Сыграть в хоккей на Красной площади, в самом сердце столицы - большая радость и честь. Хочу поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина за предоставленную возможность. За последние 4 года совместными усилиями мы сделали хоккей новым тульским брендом. Мы помогаем развивать и любительский, и профессиональный спорт. При участии губернатора и правительства региона компания занималась разработкой и реализацией "Программы развития хоккея". "Полипласт" - партнер Федерации хоккея Тульской области и генеральный спонсор ставшей любимой туляками команды АКМ, которая уже смогла заявить о себе на всероссийском уровне", - отметил генеральный партнер по развитию хоккея в Тульской области Александр Шамсутдинов.
После матча для юных спортсменов Тульской области был организован сеанс массового катания на ГУМ-катке.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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