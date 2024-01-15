https://ria.ru/20240115/forum-1921400199.html

На ВДНХ открылся форум "Малая родина — сила России"

На ВДНХ открылся форум "Малая родина — сила России" - РИА Новости, 15.01.2024

На ВДНХ открылся форум "Малая родина — сила России"

Форум "Малая родина - сила России" открылся в понедельник на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, он пройдет с 15 по 16 января 2024 года, передает корреспондент... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:32

2024-01-15T12:32

2024-01-15T12:32

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

александр бугаев

институт развития интернета

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Форум "Малая родина - сила России" открылся в понедельник на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, он пройдет с 15 по 16 января 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщается на сайте форума, его целью является объединение муниципального сообщества России на основе единых ценностей служения обществу и государству. Одним из первых мероприятий форума стала дискуссия "Сила в традициях" на тему сохранения и развития традиций и ценностей как основы для формирования единой, целостной стратегии развития страны и общества. "За такой небольшой период времени, начиная с 2000-х годов до 2024 года сейчас, я могу сказать, что Россия сделала рывок на какой-то дистанции огромного размера. Могу судить и по театру Вахтангова, в каком состоянии он пребывает и в каком качестве пребывают практически все региональные театры, в которых нам доводится бывать", - сказал ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев в ходе сессии "Сила в традициях". В свою очередь, первый замминистра просвещения России Александр Бугаев напомнил об итогах завершившегося в России Года педагога и наставника, в ходе которого исключили понятие "образовательная услуга", была проведена большая работа по закреплению и усилению роли и статуса педагога. Генеральный директор "Института развития интернета" напомнил, что в 2024 году в России с участием Института выйдут три отечественные видеоигры, которые к концу года должны помочь изменить ситуацию с тем, что дети в основном играют в зарубежные игры.

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", александр бугаев, институт развития интернета