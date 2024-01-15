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На ВДНХ открылся форум "Малая родина — сила России" - РИА Новости, 15.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:32 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/forum-1921400199.html
На ВДНХ открылся форум "Малая родина — сила России"
На ВДНХ открылся форум "Малая родина — сила России" - РИА Новости, 15.01.2024
На ВДНХ открылся форум "Малая родина — сила России"
Форум "Малая родина - сила России" открылся в понедельник на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, он пройдет с 15 по 16 января 2024 года, передает корреспондент... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:32
2024-01-15T12:32
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
александр бугаев
институт развития интернета
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Форум "Малая родина - сила России" открылся в понедельник на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, он пройдет с 15 по 16 января 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщается на сайте форума, его целью является объединение муниципального сообщества России на основе единых ценностей служения обществу и государству. Одним из первых мероприятий форума стала дискуссия "Сила в традициях" на тему сохранения и развития традиций и ценностей как основы для формирования единой, целостной стратегии развития страны и общества. "За такой небольшой период времени, начиная с 2000-х годов до 2024 года сейчас, я могу сказать, что Россия сделала рывок на какой-то дистанции огромного размера. Могу судить и по театру Вахтангова, в каком состоянии он пребывает и в каком качестве пребывают практически все региональные театры, в которых нам доводится бывать", - сказал ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев в ходе сессии "Сила в традициях". В свою очередь, первый замминистра просвещения России Александр Бугаев напомнил об итогах завершившегося в России Года педагога и наставника, в ходе которого исключили понятие "образовательная услуга", была проведена большая работа по закреплению и усилению роли и статуса педагога. Генеральный директор "Института развития интернета" напомнил, что в 2024 году в России с участием Института выйдут три отечественные видеоигры, которые к концу года должны помочь изменить ситуацию с тем, что дети в основном играют в зарубежные игры.
РИА Новости
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выставка-форум "россия", александр бугаев, институт развития интернета
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Александр Бугаев, Институт развития интернета
На ВДНХ открылся форум "Малая родина — сила России"

На ВДНХ с 15 по 16 января пройдет форум "Малая родина — сила России"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка-форум "Россия" на ВДНХ
Выставка-форум Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Форум "Малая родина - сила России" открылся в понедельник на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, он пройдет с 15 по 16 января 2024 года, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщается на сайте форума, его целью является объединение муниципального сообщества России на основе единых ценностей служения обществу и государству.
Одним из первых мероприятий форума стала дискуссия "Сила в традициях" на тему сохранения и развития традиций и ценностей как основы для формирования единой, целостной стратегии развития страны и общества.
"За такой небольшой период времени, начиная с 2000-х годов до 2024 года сейчас, я могу сказать, что Россия сделала рывок на какой-то дистанции огромного размера. Могу судить и по театру Вахтангова, в каком состоянии он пребывает и в каком качестве пребывают практически все региональные театры, в которых нам доводится бывать", - сказал ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев в ходе сессии "Сила в традициях".
Рекорды страны и свадьба будущего: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

Открытие павильона Минобороны РФ

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

Установление рекорда России с покровским пряником в категории Самый большой продукт

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
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Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

Праздничный концерт Старый Новый год по-липецки

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

Презентация Воронежской области на Международной выставке-форуме Россия

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

Свадьба в традициях Воронежской области

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все российские регионы.

Стенд Алтайского края на Международной выставке-форуме Россия

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

Стенд Вологодской области на Международной выставке-форуме Россия

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

Открытие павильона Минобороны РФ

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

Презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции Русборг

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои традиции представила Ярославская область.

Международная выставка-форум Россия

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Открытие павильона Минобороны РФ

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

Международная выставка-форум Россия

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

Демонстрация лошадей породы Владимирский тяжеловоз

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Международной выставке-форуме Россия

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
В свою очередь, первый замминистра просвещения России Александр Бугаев напомнил об итогах завершившегося в России Года педагога и наставника, в ходе которого исключили понятие "образовательная услуга", была проведена большая работа по закреплению и усилению роли и статуса педагога.
Генеральный директор "Института развития интернета" напомнил, что в 2024 году в России с участием Института выйдут три отечественные видеоигры, которые к концу года должны помочь изменить ситуацию с тем, что дети в основном играют в зарубежные игры.
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Александр БугаевИнститут развития интернета
 
 
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