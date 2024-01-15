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Самарская студентка разработала план миссии по исследованию Фобоса - РИА Новости, 15.01.2024
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09:05 15.01.2024 (обновлено: 09:24 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/fobos-1921356326.html
Самарская студентка разработала план миссии по исследованию Фобоса
Самарская студентка разработала план миссии по исследованию Фобоса - РИА Новости, 15.01.2024
Самарская студентка разработала план миссии по исследованию Фобоса
Студентка Самарского университета имени Королева рассчитала оптимальные условия для миссии по исследованию спутника Марса Фобоса, данные также можно будет... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:05
2024-01-15T09:24
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САМАРА, 15 янв — РИА Новости. Студентка Самарского университета имени Королева рассчитала оптимальные условия для миссии по исследованию спутника Марса Фобоса, данные также можно будет использовать при проектировании миссий к другим небесным телам, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "Студентка Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета имени Королева Анастасия Романенко под руководством профессора кафедры теоретической механики Владимира Асланова рассчитала оптимальные условия, необходимые для успешной миссии по изучению спутника Марса Фобоса. В ходе научного исследования проведено моделирование орбит и рассчитаны начальные скорости космического зонда, позволяющие как можно дольше оставаться на орбите Фобоса", - говорится в сообщении университета. Студентка отметила, что у Фобоса очень маленькая плотность, поэтому обычные кеплеровские орбиты, на которых работают космические аппараты вокруг Земли или Луны, в случае с марсианским спутником использовать не получится, необходимо рассматривать движение по квазиспутниковым орбитам. Они представляют особые траектории, проходящие вне сферы основного гравитационного влияния малого небесного тела. При этом они подвержены воздействию гравитации со стороны более крупного и далекого небесного тела. В рамках научного исследования рассматривались квазиспутниковые орбиты высотой около 22 километра. Такие орбиты подходят для мониторинга поверхности Фобоса или доставки на него автоматической исследовательской станции. "Путем компьютерного моделирования найден диапазон начальных скоростей космического аппарата, при которых квазиспутниковая орбита будет оставаться неизменной в течение длительного периода времени", — рассказала автор исследования. Полученные данные планируется использовать также при проектировании миссий к другим небесным телам.
https://ria.ru/20200121/1563654414.html
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космос - риа наука, марс, земля, наука, навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет
Космос - РИА Наука, Марс, Земля, Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Самарский университет
Самарская студентка разработала план миссии по исследованию Фобоса

Самарская студентка рассчитала условия миссии по исследованию Фобоса

© NASA / JPL/University of ArizonaФобос, спутник Марса, снимок зонда MRO
Фобос, спутник Марса, снимок зонда MRO - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© NASA / JPL/University of Arizona
Фобос, спутник Марса, снимок зонда MRO. Архивное фото
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САМАРА, 15 янв — РИА Новости. Студентка Самарского университета имени Королева рассчитала оптимальные условия для миссии по исследованию спутника Марса Фобоса, данные также можно будет использовать при проектировании миссий к другим небесным телам, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
"Студентка Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета имени Королева Анастасия Романенко под руководством профессора кафедры теоретической механики Владимира Асланова рассчитала оптимальные условия, необходимые для успешной миссии по изучению спутника Марса Фобоса. В ходе научного исследования проведено моделирование орбит и рассчитаны начальные скорости космического зонда, позволяющие как можно дольше оставаться на орбите Фобоса", - говорится в сообщении университета.
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Студентка отметила, что у Фобоса очень маленькая плотность, поэтому обычные кеплеровские орбиты, на которых работают космические аппараты вокруг Земли или Луны, в случае с марсианским спутником использовать не получится, необходимо рассматривать движение по квазиспутниковым орбитам. Они представляют особые траектории, проходящие вне сферы основного гравитационного влияния малого небесного тела. При этом они подвержены воздействию гравитации со стороны более крупного и далекого небесного тела.
В рамках научного исследования рассматривались квазиспутниковые орбиты высотой около 22 километра. Такие орбиты подходят для мониторинга поверхности Фобоса или доставки на него автоматической исследовательской станции. "Путем компьютерного моделирования найден диапазон начальных скоростей космического аппарата, при которых квазиспутниковая орбита будет оставаться неизменной в течение длительного периода времени", — рассказала автор исследования.
Полученные данные планируется использовать также при проектировании миссий к другим небесным телам.
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