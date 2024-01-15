Рейтинг@Mail.ru
Минобразования Ставрополья опровергло фейк о нападении на школы региона - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 15.01.2024 (обновлено: 12:06 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/feyk-1921389691.html
Минобразования Ставрополья опровергло фейк о нападении на школы региона
Минобразования Ставрополья опровергло фейк о нападении на школы региона - РИА Новости, 15.01.2024
Минобразования Ставрополья опровергло фейк о нападении на школы региона
Министерство образования Ставропольского края опровергло фейк о якобы готовящемся нападении на школы региона. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:49
2024-01-15T12:06
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_aad06660dc45490dccb56f9c78d9eb90.jpg
ПЯТИГОРСК, 15 янв – РИА Новости. Министерство образования Ставропольского края опровергло фейк о якобы готовящемся нападении на школы региона. Ранее в соцсетях появилась информация, что 15 января в 13.00 мск на школы Ставрополья якобы планируется нападение. "В социальных сетях распространяется информация о возможном нападении на школы Ставропольского края. Информация – ложная! Она проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал в своем Telegram-канале, что, как выяснили правоохранители, информация о возможном нападении рассылалась из соседней страны."Это делается только для одного — расшатать ситуацию в нашем крае. Поручил краевым профильным ведомствам организовать внеплановые проверки систем безопасности в школах. Необходимо обезопасить себя, а также провести разъяснительную работу с родителями, чтобы их успокоить", – отметил Владимиров.Глава региона добавил, что "поводов для тревоги нет", ситуация под контролем.
https://ria.ru/20240101/minirovanie-1919374496.html
https://ria.ru/20240115/feyki-1921361645.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_5e9a5b1082757a5a0bba453758484bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров
Минобразования Ставрополья опровергло фейк о нападении на школы региона

Минобразования Ставрополья опровергло фейк о нападении на школы региона

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчебный класс
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Учебный класс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 янв – РИА Новости. Министерство образования Ставропольского края опровергло фейк о якобы готовящемся нападении на школы региона.
Ранее в соцсетях появилась информация, что 15 января в 13.00 мск на школы Ставрополья якобы планируется нападение.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Мэр Белгорода опроверг фейки в соцсетях о минировании города
1 января, 16:16
"В социальных сетях распространяется информация о возможном нападении на школы Ставропольского края. Информация – ложная! Она проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал в своем Telegram-канале, что, как выяснили правоохранители, информация о возможном нападении рассылалась из соседней страны.
"Это делается только для одного — расшатать ситуацию в нашем крае. Поручил краевым профильным ведомствам организовать внеплановые проверки систем безопасности в школах. Необходимо обезопасить себя, а также провести разъяснительную работу с родителями, чтобы их успокоить", – отметил Владимиров.
Глава региона добавил, что "поводов для тревоги нет", ситуация под контролем.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
СК за два года возбудил более 270 уголовных дел за фейки о ВС России
09:45
 
Ставропольский крайВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала