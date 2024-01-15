https://ria.ru/20240115/feyk-1921389691.html
Минобразования Ставрополья опровергло фейк о нападении на школы региона
Минобразования Ставрополья опровергло фейк о нападении на школы региона - РИА Новости, 15.01.2024
Минобразования Ставрополья опровергло фейк о нападении на школы региона
Министерство образования Ставропольского края опровергло фейк о якобы готовящемся нападении на школы региона. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:49
2024-01-15T11:49
2024-01-15T12:06
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 15 янв – РИА Новости. Министерство образования Ставропольского края опровергло фейк о якобы готовящемся нападении на школы региона. Ранее в соцсетях появилась информация, что 15 января в 13.00 мск на школы Ставрополья якобы планируется нападение. "В социальных сетях распространяется информация о возможном нападении на школы Ставропольского края. Информация – ложная! Она проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал в своем Telegram-канале, что, как выяснили правоохранители, информация о возможном нападении рассылалась из соседней страны."Это делается только для одного — расшатать ситуацию в нашем крае. Поручил краевым профильным ведомствам организовать внеплановые проверки систем безопасности в школах. Необходимо обезопасить себя, а также провести разъяснительную работу с родителями, чтобы их успокоить", – отметил Владимиров.Глава региона добавил, что "поводов для тревоги нет", ситуация под контролем.
https://ria.ru/20240101/minirovanie-1919374496.html
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ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров
Минобразования Ставрополья опровергло фейк о нападении на школы региона
Минобразования Ставрополья опровергло фейк о нападении на школы региона
ПЯТИГОРСК, 15 янв – РИА Новости.
Министерство образования Ставропольского края опровергло
фейк о якобы готовящемся нападении на школы региона.
Ранее в соцсетях появилась информация, что 15 января в 13.00 мск на школы Ставрополья якобы планируется нападение.
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"В социальных сетях распространяется информация о возможном нападении на школы Ставропольского края. Информация – ложная! Она проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал в своем Telegram-канале, что, как выяснили правоохранители, информация о возможном нападении рассылалась из соседней страны.
"Это делается только для одного — расшатать ситуацию в нашем крае. Поручил краевым профильным ведомствам организовать внеплановые проверки систем безопасности в школах. Необходимо обезопасить себя, а также провести разъяснительную работу с родителями, чтобы их успокоить", – отметил Владимиров.
Глава региона добавил, что "поводов для тревоги нет", ситуация под контролем.
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