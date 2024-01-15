https://ria.ru/20240115/fermery-1921497419.html

Молдавские фермеры выдвинули требования по транзиту зерна с Украины

Молдавские фермеры выдвинули требования по транзиту зерна с Украины - РИА Новости, 15.01.2024

Молдавские фермеры выдвинули требования по транзиту зерна с Украины

Ассоциация "Сила фермеров" Молдавии требует от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T19:59

2024-01-15T19:59

2024-01-15T19:59

украина

молдавия

россия

майя санду

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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Ассоциация "Сила фермеров" Молдавии требует от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге республики. Ранее украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться по предоставленной 27% скидке. Молдавские аграрии сообщили, что узнали об этой новости из украинской прессы. "Ассоциация считает, что власть обязана в первую очередь заботиться о собственных аграриях и требует запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным и осуществлять его только железнодорожным транспортом как условие сохранения сниженного тарифа. В противном случае снижение тарифа абсолютно не оправданно по отношению к отечественным фермерам", - говорится в заявлении, опубликованном ассоциацией в соцсети Facebook*.Молдавские фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, что стоит больших денег аграриям. В организации требуют объяснений от властей республики. "Если информация (о 27%-ной скидке – ред.) правдива, то данное действие в сложившейся ситуации еще больше ставит в невыгодное положение фермеров нашей страны. Напоминаем, что зерновые и масличные культуры из Молдовы экспортируются на те же рынки, что и продукция с Украины. За последние два года наша страна из-за демпинговых цен агрохолдингов Украины во многом потеряла турецкий рынок", - отмечают в ассоциации. Ранее фермеры организовали ряд акций с призывом к властям ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Также протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231206/lozh-1914082960.html

https://ria.ru/20231205/navoz-1913891346.html

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молдавия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, молдавия, россия, майя санду