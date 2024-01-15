https://ria.ru/20240115/fermery-1921497419.html
Молдавские фермеры выдвинули требования по транзиту зерна с Украины
Молдавские фермеры выдвинули требования по транзиту зерна с Украины - РИА Новости, 15.01.2024
Молдавские фермеры выдвинули требования по транзиту зерна с Украины
Ассоциация "Сила фермеров" Молдавии требует от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T19:59
2024-01-15T19:59
2024-01-15T19:59
украина
молдавия
россия
майя санду
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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Ассоциация "Сила фермеров" Молдавии требует от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге республики. Ранее украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться по предоставленной 27% скидке. Молдавские аграрии сообщили, что узнали об этой новости из украинской прессы. "Ассоциация считает, что власть обязана в первую очередь заботиться о собственных аграриях и требует запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным и осуществлять его только железнодорожным транспортом как условие сохранения сниженного тарифа. В противном случае снижение тарифа абсолютно не оправданно по отношению к отечественным фермерам", - говорится в заявлении, опубликованном ассоциацией в соцсети Facebook*.Молдавские фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, что стоит больших денег аграриям. В организации требуют объяснений от властей республики. "Если информация (о 27%-ной скидке – ред.) правдива, то данное действие в сложившейся ситуации еще больше ставит в невыгодное положение фермеров нашей страны. Напоминаем, что зерновые и масличные культуры из Молдовы экспортируются на те же рынки, что и продукция с Украины. За последние два года наша страна из-за демпинговых цен агрохолдингов Украины во многом потеряла турецкий рынок", - отмечают в ассоциации. Ранее фермеры организовали ряд акций с призывом к властям ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Также протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, молдавия, россия, майя санду
Украина, Молдавия, Россия, Майя Санду
Молдавские фермеры выдвинули требования по транзиту зерна с Украины
Молдавские фермеры потребовали запретить транзит зерна с Украины автотранспортом
КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Ассоциация "Сила фермеров" Молдавии требует от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге республики.
Ранее украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться по предоставленной 27% скидке. Молдавские аграрии сообщили, что узнали об этой новости из украинской прессы.
«
"Ассоциация считает, что власть обязана в первую очередь заботиться о собственных аграриях и требует запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным и осуществлять его только железнодорожным транспортом как условие сохранения сниженного тарифа. В противном случае снижение тарифа абсолютно не оправданно по отношению к отечественным фермерам", - говорится в заявлении, опубликованном ассоциацией в соцсети Facebook*.
Молдавские фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, что стоит больших денег аграриям. В организации требуют объяснений от властей республики. "Если информация (о 27%-ной скидке – ред.) правдива, то данное действие в сложившейся ситуации еще больше ставит в невыгодное положение фермеров нашей страны. Напоминаем, что зерновые и масличные культуры из Молдовы экспортируются на те же рынки, что и продукция с Украины. За последние два года наша страна из-за демпинговых цен агрохолдингов Украины во многом потеряла турецкий рынок", - отмечают в ассоциации.
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обвинила власти во лжи
Ранее фермеры организовали ряд акций с призывом к властям ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Также протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период.
Президент Молдавии Майя Санду
ранее заявила, что Кишинев
будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Протестующие молдавские фермеры привезли навоз к парламенту