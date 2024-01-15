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Румынские фермеры заблокировали несколько КПП на границе - РИА Новости, 15.01.2024
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17:51 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/fermery-1921475930.html
Румынские фермеры заблокировали несколько КПП на границе
Румынские фермеры заблокировали несколько КПП на границе - РИА Новости, 15.01.2024
Румынские фермеры заблокировали несколько КПП на границе
Протестующие в Румынии фермеры заблокировали несколько трасс национального значения, городские дороги и ряд КПП на границе с Сербией, Украиной и Молдавией,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:51
2024-01-15T17:51
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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Протестующие в Румынии фермеры заблокировали несколько трасс национального значения, городские дороги и ряд КПП на границе с Сербией, Украиной и Молдавией, всего выведено около 5000 единиц техники, сообщает в понедельник телеканал Digi24. В Румынии водители грузовиков и аграрии шестой день проводят массовую акцию протеста. Манифестанты выступают против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны. Фермеры выражают свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины. "Негодование протестующих фермеров, к которым присоединились транспортники и таксисты, растет. Протест охватил ряд крупных городов. Около 4500 грузовиков и тракторов выведены на улицы и парализуют въезды. Протестующие перекрыли своими машинами объездную дорогу города Тимишоара. Многочисленная колонна движется по шоссе через населенный пункт Моравца, в сторону границы с Сербией. Заблокированы два КПП на границе с Украиной и один с Республикой Молдва. Речь идет о КПП Сирет и Верхний Виков (Румыния-Украина – ред.) и Стынка-Костешты (Румыния-Молдавия – ред.)", - передает телеканал. Масштабные акции протеста проходят также на въезде в Бухарест, Крайова, Сибиу, ограничено движение в городах Сучава, Тыргу Муреш, Алба Юлия, Залэу. Ранее румынские СМИ сообщали, что лидеры протеста встречались с представителями министерства финансов, но переговоры провалились, так как стороны не нашли компромиссных решений.
https://ria.ru/20240115/berlin-1921452951.html
https://ria.ru/20240115/protesty-1921470327.html
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в мире, авто, украина, румыния, сербия, фермеры, протесты
В мире, Авто, Украина, Румыния, Сербия, фермеры, Протесты
Румынские фермеры заблокировали несколько КПП на границе

Румынские фермеры заблокировали дороги и границу с Украиной, Молдавией и Сербией

© Фото из соцсетей Румынские фермеры блокируют пункт пропуска на границе с Украиной
 Румынские фермеры блокируют пункт пропуска на границе с Украиной
© Фото из соцсетей
Румынские фермеры блокируют пункт пропуска на границе с Украиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Протестующие в Румынии фермеры заблокировали несколько трасс национального значения, городские дороги и ряд КПП на границе с Сербией, Украиной и Молдавией, всего выведено около 5000 единиц техники, сообщает в понедельник телеканал Digi24.
В Румынии водители грузовиков и аграрии шестой день проводят массовую акцию протеста. Манифестанты выступают против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны. Фермеры выражают свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.
Реакция протестующих в Берлине на выступление министра финансов Линднера - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
На демонстрации фермеров в Берлине освистали министра финансов
16:28
«
"Негодование протестующих фермеров, к которым присоединились транспортники и таксисты, растет. Протест охватил ряд крупных городов. Около 4500 грузовиков и тракторов выведены на улицы и парализуют въезды. Протестующие перекрыли своими машинами объездную дорогу города Тимишоара. Многочисленная колонна движется по шоссе через населенный пункт Моравца, в сторону границы с Сербией. Заблокированы два КПП на границе с Украиной и один с Республикой Молдва. Речь идет о КПП Сирет и Верхний Виков (Румыния-Украина – ред.) и Стынка-Костешты (Румыния-Молдавия – ред.)", - передает телеканал.
Масштабные акции протеста проходят также на въезде в Бухарест, Крайова, Сибиу, ограничено движение в городах Сучава, Тыргу Муреш, Алба Юлия, Залэу.
Ранее румынские СМИ сообщали, что лидеры протеста встречались с представителями министерства финансов, но переговоры провалились, так как стороны не нашли компромиссных решений.
Митинг в Берлине против отмены субсидий для фермеров - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Европейские фермеры протестуют из-за недовольства урезанием помощи
17:34
 
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