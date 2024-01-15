https://ria.ru/20240115/fermery-1921475930.html

Румынские фермеры заблокировали несколько КПП на границе

Румынские фермеры заблокировали несколько КПП на границе - РИА Новости, 15.01.2024

Румынские фермеры заблокировали несколько КПП на границе

Протестующие в Румынии фермеры заблокировали несколько трасс национального значения, городские дороги и ряд КПП на границе с Сербией, Украиной и Молдавией,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:51

2024-01-15T17:51

2024-01-15T17:51

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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Протестующие в Румынии фермеры заблокировали несколько трасс национального значения, городские дороги и ряд КПП на границе с Сербией, Украиной и Молдавией, всего выведено около 5000 единиц техники, сообщает в понедельник телеканал Digi24. В Румынии водители грузовиков и аграрии шестой день проводят массовую акцию протеста. Манифестанты выступают против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны. Фермеры выражают свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины. "Негодование протестующих фермеров, к которым присоединились транспортники и таксисты, растет. Протест охватил ряд крупных городов. Около 4500 грузовиков и тракторов выведены на улицы и парализуют въезды. Протестующие перекрыли своими машинами объездную дорогу города Тимишоара. Многочисленная колонна движется по шоссе через населенный пункт Моравца, в сторону границы с Сербией. Заблокированы два КПП на границе с Украиной и один с Республикой Молдва. Речь идет о КПП Сирет и Верхний Виков (Румыния-Украина – ред.) и Стынка-Костешты (Румыния-Молдавия – ред.)", - передает телеканал. Масштабные акции протеста проходят также на въезде в Бухарест, Крайова, Сибиу, ограничено движение в городах Сучава, Тыргу Муреш, Алба Юлия, Залэу. Ранее румынские СМИ сообщали, что лидеры протеста встречались с представителями министерства финансов, но переговоры провалились, так как стороны не нашли компромиссных решений.

https://ria.ru/20240115/berlin-1921452951.html

https://ria.ru/20240115/protesty-1921470327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, украина, румыния, сербия, фермеры, протесты