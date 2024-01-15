Эсминец ВМС США подвергся в Красном море обстрелу со стороны хуситов
Эсминец ВС США сбил над Красным морем ракету, выпущенную с территории Йемена
Американский эсминец Laboon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаке, которую организовало правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), заявили в американском центральном командовании (CENTCOM).
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"Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении американского корабля Laboon, который вел операцию на юге Красного моря", — уточнили в ведомстве.
Как утверждают в CENTCOM, ракету сбил у побережья Йемена вблизи Ходейды американский истребитель.
Удары по Йемену
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".