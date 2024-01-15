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Эсминец ВМС США подвергся в Красном море обстрелу со стороны хуситов - РИА Новости, 15.01.2024
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05:11 15.01.2024 (обновлено: 08:26 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/esminets-1921344137.html
Эсминец ВМС США подвергся в Красном море обстрелу со стороны хуситов
Эсминец ВМС США подвергся в Красном море обстрелу со стороны хуситов - РИА Новости, 15.01.2024
Эсминец ВМС США подвергся в Красном море обстрелу со стороны хуситов
Эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаке, которую организовало правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), заявили... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T05:11
2024-01-15T08:26
сша
йемен
иран
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаке, которую организовало правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), заявили в американском центральном командовании (CENTCOM).&quot;Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении американского корабля Laboon, который вел операцию на юге Красного моря&quot;, — уточнили в ведомстве.Как утверждают в CENTCOM, ракету сбил у побережья Йемена вблизи Ходейды американский истребитель.Удары по ЙеменуВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
https://ria.ru/20240114/udary-1921316184.html
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сша, йемен, иран, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире
США, Йемен, Иран, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
Эсминец ВМС США подвергся в Красном море обстрелу со стороны хуситов

Эсминец ВС США сбил над Красным морем ракету, выпущенную с территории Йемена

© Фото : U.S. Navy / Seaman Jeremy BoanАмериканский эсминец Laboon
Американский эсминец Laboon - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : U.S. Navy / Seaman Jeremy Boan
Американский эсминец Laboon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаке, которую организовало правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), заявили в американском центральном командовании (CENTCOM).
«

"Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении американского корабля Laboon, который вел операцию на юге Красного моря", — уточнили в ведомстве.

Как утверждают в CENTCOM, ракету сбил у побережья Йемена вблизи Ходейды американский истребитель.

Удары по Йемену

В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Бойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Источник: США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене
Вчера, 19:41
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
Американская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии
Вчера, 23:48
 
СШАЙеменИранДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеВ мире
 
 
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