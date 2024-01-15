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Ефимов: "зеленый коридор" сократил до года создание производств в Москве - РИА Новости, 15.01.2024
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14:06 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/efimov-1921043096.html
Ефимов: "зеленый коридор" сократил до года создание производств в Москве
Ефимов: "зеленый коридор" сократил до года создание производств в Москве - РИА Новости, 15.01.2024
Ефимов: "зеленый коридор" сократил до года создание производств в Москве
В Москве сокращен до одного года срок от разработки проекта возведения производственного объекта до получения необходимой документации на ввод в эксплуатацию,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:06
2024-01-15T14:06
экономика
москва
сергей собянин
владислав овчинский
владимир ефимов (правительство москвы)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В Москве сокращен до одного года срок от разработки проекта возведения производственного объекта до получения необходимой документации на ввод в эксплуатацию, это удалось сделать благодаря "зеленому коридору", заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.С февраля прошлого года в Москве начал действовать специальный "зеленый коридор" для реализации проектов строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения площадью не менее 1,5 тыс. кв. м. Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее сообщил, что благодаря этой поддержке могут появляться новые предприятия, которые обеспечивают технологический суверенитет и импортозамещение критически важной продукции."В 2023 году мы провели большую работу, чтобы вдвое ускорить проведение административных процедур при создании и реконструкции объектов промышленного назначения. Так, “зеленый коридор” позволил сократить инвестиционный цикл строительства до года. В результате благодаря более быстрому запуску производств удалось на 8,2% увеличить рентабельность вложенных средств инвесторов. Кроме того, на 44% вырос объем поступлений в бюджет от одного среднего предприятия", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что благодаря внедрению "зеленого коридора" с 30 до 7 рабочих дней были сокращены сроки проведения предварительного согласования предоставления участков земель, процедур подписания, присвоения учетного номера и направления на рассмотрение в Росреестр проекта договора аренды участка. Также оформление и закрытие ордеров (разрешений) на проведение земельных работ и установку временных ограждений проводятся в уведомительном порядке, что сократило период проведения данных процедур в десять раз – с 60 до 6 рабочих дней.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что благодаря “зеленому коридору” стало возможным выработать наиболее эффективные пути для предпринимателей по созданию новых производств, а также увеличить налоговые отчисления, что способствует развитию экономики. Он уточнил, что свыше ста компаний уже воспользовались данной мерой поддержки.Москва – это город с развитым производством. В ней работает свыше 4000 промплощадок, где заняты более 720 тыс. работников. Каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. Комфортные условия, созданные в российской столице для бизнеса, позволяют развиваться различным производствам. В городе для предпринимателей предоставляются свыше 20 мер поддержки. Также городскими властями разработан ряд антикризисных инструментов.Ранее Ефимов сообщал, что рост числа сделок с представителями малого и среднего бизнеса на столичном портале поставщиков в 2023 году составил 4% по сравнению с 2022 годом, общее число подобных сделок достигло 195 тысячи.
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экономика, москва, сергей собянин, владислав овчинский, владимир ефимов (правительство москвы) , федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Экономика, Москва, Сергей Собянин, Владислав Овчинский, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Ефимов: "зеленый коридор" сократил до года создание производств в Москве

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В Москве сокращен до одного года срок от разработки проекта возведения производственного объекта до получения необходимой документации на ввод в эксплуатацию, это удалось сделать благодаря "зеленому коридору", заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
С февраля прошлого года в Москве начал действовать специальный "зеленый коридор" для реализации проектов строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения площадью не менее 1,5 тыс. кв. м. Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее сообщил, что благодаря этой поддержке могут появляться новые предприятия, которые обеспечивают технологический суверенитет и импортозамещение критически важной продукции.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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12 января, 10:05
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"В 2023 году мы провели большую работу, чтобы вдвое ускорить проведение административных процедур при создании и реконструкции объектов промышленного назначения. Так, “зеленый коридор” позволил сократить инвестиционный цикл строительства до года. В результате благодаря более быстрому запуску производств удалось на 8,2% увеличить рентабельность вложенных средств инвесторов. Кроме того, на 44% вырос объем поступлений в бюджет от одного среднего предприятия", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что благодаря внедрению "зеленого коридора" с 30 до 7 рабочих дней были сокращены сроки проведения предварительного согласования предоставления участков земель, процедур подписания, присвоения учетного номера и направления на рассмотрение в Росреестр проекта договора аренды участка. Также оформление и закрытие ордеров (разрешений) на проведение земельных работ и установку временных ограждений проводятся в уведомительном порядке, что сократило период проведения данных процедур в десять раз – с 60 до 6 рабочих дней.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что благодаря “зеленому коридору” стало возможным выработать наиболее эффективные пути для предпринимателей по созданию новых производств, а также увеличить налоговые отчисления, что способствует развитию экономики. Он уточнил, что свыше ста компаний уже воспользовались данной мерой поддержки.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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Москва – это город с развитым производством. В ней работает свыше 4000 промплощадок, где заняты более 720 тыс. работников. Каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. Комфортные условия, созданные в российской столице для бизнеса, позволяют развиваться различным производствам. В городе для предпринимателей предоставляются свыше 20 мер поддержки. Также городскими властями разработан ряд антикризисных инструментов.
Ранее Ефимов сообщал, что рост числа сделок с представителями малого и среднего бизнеса на столичном портале поставщиков в 2023 году составил 4% по сравнению с 2022 годом, общее число подобных сделок достигло 195 тысячи.
 
ЭкономикаМоскваСергей СобянинВладислав ОвчинскийВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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