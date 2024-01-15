https://ria.ru/20240115/dtp-1921437101.html

В Нижегородской области три человека погибли при столкновении четырех машин

В Нижегородской области три человека погибли при столкновении четырех машин - РИА Новости, 15.01.2024

В Нижегородской области три человека погибли при столкновении четырех машин

Три человека погибли при столкновении трёх грузовиков и одной легковушки в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:20

2024-01-15T15:20

2024-01-15T15:20

происшествия

авто

нижегородская область

богородский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении трёх грузовиков и одной легковушки в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД. ДТП произошло в понедельник днём в Богородском районе возле села Лакша на трассе Р-125. "Водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения для осуществления обгона в месте, где это запрещено. Не справившись с управлением, водитель иномарки совершил столкновение с автомобилем "Камаза", который двигался во встречном направлении. В результате ДТП в грузовой автомобиль врезалась фура, а в нее еще одна фура, которые двигались друг за другом в попутном направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира иномарки от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. "В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация требует уточнения", - подчеркивается в сообщении. Прокуратура Нижегородской области поставила на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Богородском районе.

https://ria.ru/20240114/dtp-1921250841.html

https://ria.ru/20240115/deti-1921429882.html

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происшествия, авто, нижегородская область, богородский район, гибдд мвд рф