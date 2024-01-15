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"Сокрушительный урон": мощное российское оружие вызвало панику в США
"Сокрушительный урон": мощное российское оружие вызвало панику в США - РИА Новости, 15.01.2024
"Сокрушительный урон": мощное российское оружие вызвало панику в США
Российская планирующая бомба "Дрель" представляет особую опасность для ВСУ, пишет американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:02
2024-01-15T12:02
2024-01-15T12:02
технологии
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российская планирующая бомба "Дрель" представляет особую опасность для ВСУ, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Сообщается, что системы наведения хорошо оптимизированы для поражения быстродвижущихся целей. <…> Дизайн "Дрели" делает ее неуязвимой и незаметной для радаров", — отметили в статье.Еще одной отличительной особенностью этой бомбы считается то, что она оснащена системами идентификации противника "свой-чужой" и радиоэлектронного противодействия, говорится в материале. Более того, она наводится на цель при помощи системы ГЛОНАСС, добавили в статье."Каждая бомба снаряжается пятнадцатью самоприцеливающимися суббоеприпасами, <…> что позволяет очень малому количеству "Дрелей" наносить сокрушительный урон", — подчеркнули в публикации.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.В пресс-службе Минобороны 8 января сообщили, что российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении. Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
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технологии, вооруженные силы украины, су-34
Технологии, Вооруженные силы Украины, Су-34
"Сокрушительный урон": мощное российское оружие вызвало панику в США
MWM: российская бомба "Дрель" представляет особую опасность для ВСУ
МОСКВА, 15 янв
— РИА Новости.
Российская планирующая бомба "Дрель" представляет особую опасность для ВСУ, пишет американский журнал Military Watch Magazine
.
"Сообщается, что системы наведения хорошо оптимизированы для поражения быстродвижущихся целей. <…> Дизайн "Дрели" делает ее неуязвимой и незаметной для радаров", — отметили в статье.
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Еще одной отличительной особенностью этой бомбы считается то, что она оснащена системами идентификации противника "свой-чужой" и радиоэлектронного противодействия, говорится в материале. Более того, она наводится на цель при помощи системы ГЛОНАСС, добавили в статье.
"Каждая бомба снаряжается пятнадцатью самоприцеливающимися суббоеприпасами, <…> что позволяет очень малому количеству "Дрелей" наносить сокрушительный урон", — подчеркнули в публикации.
Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
В пресс-службе Минобороны 8 января сообщили, что российские бомбардировщики Су-34
поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ
на Краснолиманском направлении. Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
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