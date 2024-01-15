https://ria.ru/20240115/drel-1921392134.html

"Сокрушительный урон": мощное российское оружие вызвало панику в США

"Сокрушительный урон": мощное российское оружие вызвало панику в США - РИА Новости, 15.01.2024

"Сокрушительный урон": мощное российское оружие вызвало панику в США

Российская планирующая бомба "Дрель" представляет особую опасность для ВСУ, пишет американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:02

2024-01-15T12:02

2024-01-15T12:02

технологии

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российская планирующая бомба "Дрель" представляет особую опасность для ВСУ, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Сообщается, что системы наведения хорошо оптимизированы для поражения быстродвижущихся целей. <…> Дизайн "Дрели" делает ее неуязвимой и незаметной для радаров", — отметили в статье.Еще одной отличительной особенностью этой бомбы считается то, что она оснащена системами идентификации противника "свой-чужой" и радиоэлектронного противодействия, говорится в материале. Более того, она наводится на цель при помощи системы ГЛОНАСС, добавили в статье."Каждая бомба снаряжается пятнадцатью самоприцеливающимися суббоеприпасами, <…> что позволяет очень малому количеству "Дрелей" наносить сокрушительный урон", — подчеркнули в публикации.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.В пресс-службе Минобороны 8 января сообщили, что российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении. Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20240114/armiya-1921259734.html

https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921358214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, вооруженные силы украины, су-34