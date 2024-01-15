https://ria.ru/20240115/donetsk-1921447501.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 15.01.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска в понедельник в 15.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:01

2024-01-15T16:01

2024-01-15T16:01

специальная военная операция на украине

происшествия

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 15.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Через пять минут, в 15.25, ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240114/obstrel-1921329914.html

https://ria.ru/20240112/obstrel-1920916557.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины