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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 15.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/donetsk-1921447501.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 15.01.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в понедельник в 15.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:01
2024-01-15T16:01
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 15.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Через пять минут, в 15.25, ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240114/obstrel-1921329914.html
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петровский район
донецк
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происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

ВСУ сбросили на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет при помощи дрона

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 15.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Последствия обстрела Горловки
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк разнокалиберными снарядами
Вчера, 22:39
Через пять минут, в 15.25, ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
12 января, 13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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