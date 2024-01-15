https://ria.ru/20240115/donetsk-1921447501.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 15.01.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в понедельник в 15.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:01
2024-01-15T16:01
2024-01-15T16:01
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 15.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Через пять минут, в 15.25, ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240114/obstrel-1921329914.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет при помощи дрона