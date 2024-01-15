https://ria.ru/20240115/dobryy_voenkom-1921346895.html

Герой мема "добрый военком" стал и. о. зампреда правительства Забайкалья

Герой мема "добрый военком" стал и. о. зампреда правительства Забайкалья - РИА Новости, 15.01.2024

Герой мема "добрый военком" стал и. о. зампреда правительства Забайкалья

Герой мема "добрый военком" генерал-майор Николай Захаров стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края, сообщили в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T06:19

2024-01-15T06:19

2024-01-15T10:12

забайкальский край

александр осипов

вооруженные силы рф

южно-уральский государственный университет

курганская область

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ЧИТА, 15 янв - РИА Новости. Герой мема "добрый военком" генерал-майор Николай Захаров стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Генерал-майор Николай Захаров приступил к исполнению обязанностей заместителя председателя правительства Забайкальского края. Распоряжение о назначении подписал глава региона Александр Осипов, губернатор представил вице-премьера на оперативном совещании 15 января", - уточнили в пресс-службе. Уточняется, что зампред будет курировать вопросы гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Николай Захаров родился 10 декабря 1965 года в Курганской области. После службы в армии окончил Челябинское высшее танковое командное училище имени 50-летия Великого Октября. Также проходил обучение в Общевойсковой академии ВС РФ, Южно-Уральском государственном университете, в 2020 году получил красный диплом магистра Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Свыше 25 лет посвятил службе в рядах Вооруженных сил, до назначения на пост вице-премьера правительства Забайкалья был первым заместителем командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

https://ria.ru/20230625/memy-1880313884.html

забайкальский край

курганская область

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забайкальский край, александр осипов, вооруженные силы рф, южно-уральский государственный университет, курганская область