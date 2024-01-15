https://ria.ru/20240115/dnr-1921411178.html

Киев пытается не допустить восстановления городов ДНР, заявил Пушилин

Киев пытается не допустить восстановления городов ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.01.2024

Киев пытается не допустить восстановления городов ДНР, заявил Пушилин

Украинская армия продолжает делать всё возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобождённых городов в ДНР - Марьинки, Соледара и Артёмовска,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:20

2024-01-15T13:20

2024-01-15T13:20

специальная военная операция на украине

соледар

артемовск

денис пушилин

безопасность

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинская армия продолжает делать всё возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобождённых городов в ДНР - Марьинки, Соледара и Артёмовска, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Противник принял все возможные меры и продолжает их принимать, чтобы в бессильной злобе не допустить никаких работ по восстановлению наших освобожденных населенных пунктов. Я говорю... про Соледар, Артёмовск, Марьинку", - сказал Пушилин. Он подчеркнул, что весь свой ресурс украинские войска направляют не на военное противостояние, а на то, чтобы не допустить даже разминирования освобожденных городов. "После разминирования должны начаться все остальные работы, включая строительство новых кварталов и, конечно же, запуск предприятий, которые там находятся... Мы прекрасно понимаем, что противник будет отодвинут, территория республики будет освобождена", - отметил Пушилин, добавив, что восстановление разрушенных городов начнется и "это время не за горами".

https://ria.ru/20240106/pushilin-1919894233.html

соледар

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

соледар, артемовск, денис пушилин, безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр