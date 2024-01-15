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Киев пытается не допустить восстановления городов ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/dnr-1921411178.html
Киев пытается не допустить восстановления городов ДНР, заявил Пушилин
Киев пытается не допустить восстановления городов ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.01.2024
Киев пытается не допустить восстановления городов ДНР, заявил Пушилин
Украинская армия продолжает делать всё возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобождённых городов в ДНР - Марьинки, Соледара и Артёмовска,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:20
2024-01-15T13:20
специальная военная операция на украине
соледар
артемовск
денис пушилин
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинская армия продолжает делать всё возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобождённых городов в ДНР - Марьинки, Соледара и Артёмовска, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Противник принял все возможные меры и продолжает их принимать, чтобы в бессильной злобе не допустить никаких работ по восстановлению наших освобожденных населенных пунктов. Я говорю... про Соледар, Артёмовск, Марьинку", - сказал Пушилин. Он подчеркнул, что весь свой ресурс украинские войска направляют не на военное противостояние, а на то, чтобы не допустить даже разминирования освобожденных городов. "После разминирования должны начаться все остальные работы, включая строительство новых кварталов и, конечно же, запуск предприятий, которые там находятся... Мы прекрасно понимаем, что противник будет отодвинут, территория республики будет освобождена", - отметил Пушилин, добавив, что восстановление разрушенных городов начнется и "это время не за горами".
https://ria.ru/20240106/pushilin-1919894233.html
соледар
артемовск
донецкая народная республика
россия
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соледар, артемовск, денис пушилин, безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Артемовск, Денис Пушилин, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев пытается не допустить восстановления городов ДНР, заявил Пушилин

Пушилин: Киев делает все, чтобы освобожденные города ДНР не восстанавливались

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке
Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинская армия продолжает делать всё возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобождённых городов в ДНР - Марьинки, Соледара и Артёмовска, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Противник принял все возможные меры и продолжает их принимать, чтобы в бессильной злобе не допустить никаких работ по восстановлению наших освобожденных населенных пунктов. Я говорю... про Соледар, Артёмовск, Марьинку", - сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что весь свой ресурс украинские войска направляют не на военное противостояние, а на то, чтобы не допустить даже разминирования освобожденных городов. "После разминирования должны начаться все остальные работы, включая строительство новых кварталов и, конечно же, запуск предприятий, которые там находятся... Мы прекрасно понимаем, что противник будет отодвинут, территория республики будет освобождена", - отметил Пушилин, добавив, что восстановление разрушенных городов начнется и "это время не за горами".
Пушилин: Освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки знаково для полного освобождения ДНР - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Пушилин назвал главной задачей полное освобождение ДНР
6 января, 05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеСоледарАртемовскДенис ПушилинБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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