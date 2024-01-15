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Киев пытается не допустить восстановления городов ДНР, заявил Пушилин
Киев пытается не допустить восстановления городов ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.01.2024
Киев пытается не допустить восстановления городов ДНР, заявил Пушилин
Украинская армия продолжает делать всё возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобождённых городов в ДНР - Марьинки, Соледара и Артёмовска,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:20
2024-01-15T13:20
2024-01-15T13:20
специальная военная операция на украине
соледар
артемовск
денис пушилин
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россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинская армия продолжает делать всё возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобождённых городов в ДНР - Марьинки, Соледара и Артёмовска, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Противник принял все возможные меры и продолжает их принимать, чтобы в бессильной злобе не допустить никаких работ по восстановлению наших освобожденных населенных пунктов. Я говорю... про Соледар, Артёмовск, Марьинку", - сказал Пушилин. Он подчеркнул, что весь свой ресурс украинские войска направляют не на военное противостояние, а на то, чтобы не допустить даже разминирования освобожденных городов. "После разминирования должны начаться все остальные работы, включая строительство новых кварталов и, конечно же, запуск предприятий, которые там находятся... Мы прекрасно понимаем, что противник будет отодвинут, территория республики будет освобождена", - отметил Пушилин, добавив, что восстановление разрушенных городов начнется и "это время не за горами".
https://ria.ru/20240106/pushilin-1919894233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Киев пытается не допустить восстановления городов ДНР, заявил Пушилин
Пушилин: Киев делает все, чтобы освобожденные города ДНР не восстанавливались