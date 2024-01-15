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В прошлом году в Москве произошло более 800 ДТП с участием детей - РИА Новости, 15.01.2024
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14:45 15.01.2024 (обновлено: 14:51 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/deti-1921429882.html
В прошлом году в Москве произошло более 800 ДТП с участием детей
В прошлом году в Москве произошло более 800 ДТП с участием детей - РИА Новости, 15.01.2024
В прошлом году в Москве произошло более 800 ДТП с участием детей
Только 10% из всех пострадавших в ДТП юных пешеходов использовали на одежде световозвращающие элементы, сообщила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:45
2024-01-15T14:51
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Только 10% из всех пострадавших в ДТП юных пешеходов использовали на одежде световозвращающие элементы, сообщила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства. По данным ГИБДД, за 2023 год в столице зарегистрировано 858 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, "в результате которых четыре ребенка погибли и 905 детей получили ранения различной степени тяжести". Исходя из проведенного Госавтоинспекцией анализа, чаще всего дети переходили дорогу в неположенном месте, выбегали на проезжую часть или переходили дорогу на красный свет. "Остается актуальной проблема использования пешеходами световозвращающих элементов, делающих их более заметными для водителей в темное время суток. Из всех пострадавших юных пешеходов только 10% использовали на одежде световозвращающие элементы. ДТП с детьми чаще всего регистрировались с 18.00 до 20.00", - говорится в телеграм-канале ведомства.
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происшествия, москва, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ, Авто
В прошлом году в Москве произошло более 800 ДТП с участием детей

ГИБДД Москвы: лишь у 10% попавших под машину детей была световозвращающая одежда

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПатрульная автомашина
Патрульная автомашина - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Патрульная автомашина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Только 10% из всех пострадавших в ДТП юных пешеходов использовали на одежде световозвращающие элементы, сообщила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства.
По данным ГИБДД, за 2023 год в столице зарегистрировано 858 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, "в результате которых четыре ребенка погибли и 905 детей получили ранения различной степени тяжести".
Исходя из проведенного Госавтоинспекцией анализа, чаще всего дети переходили дорогу в неположенном месте, выбегали на проезжую часть или переходили дорогу на красный свет.
«
"Остается актуальной проблема использования пешеходами световозвращающих элементов, делающих их более заметными для водителей в темное время суток. Из всех пострадавших юных пешеходов только 10% использовали на одежде световозвращающие элементы. ДТП с детьми чаще всего регистрировались с 18.00 до 20.00", - говорится в телеграм-канале ведомства.
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