https://ria.ru/20240115/deti-1921429882.html

В прошлом году в Москве произошло более 800 ДТП с участием детей

В прошлом году в Москве произошло более 800 ДТП с участием детей - РИА Новости, 15.01.2024

В прошлом году в Москве произошло более 800 ДТП с участием детей

Только 10% из всех пострадавших в ДТП юных пешеходов использовали на одежде световозвращающие элементы, сообщила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:45

2024-01-15T14:45

2024-01-15T14:51

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Только 10% из всех пострадавших в ДТП юных пешеходов использовали на одежде световозвращающие элементы, сообщила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства. По данным ГИБДД, за 2023 год в столице зарегистрировано 858 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, "в результате которых четыре ребенка погибли и 905 детей получили ранения различной степени тяжести". Исходя из проведенного Госавтоинспекцией анализа, чаще всего дети переходили дорогу в неположенном месте, выбегали на проезжую часть или переходили дорогу на красный свет. "Остается актуальной проблема использования пешеходами световозвращающих элементов, делающих их более заметными для водителей в темное время суток. Из всех пострадавших юных пешеходов только 10% использовали на одежде световозвращающие элементы. ДТП с детьми чаще всего регистрировались с 18.00 до 20.00", - говорится в телеграм-канале ведомства.

https://ria.ru/20231230/dtp-1919124477.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, гибдд мвд рф, авто