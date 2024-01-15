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СМИ: обвиняемого во взятке десантника признали непригодным для спецоперации - РИА Новости, 15.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 15.01.2024 (обновлено: 15:38 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/desantnik-1921406589.html
СМИ: обвиняемого во взятке десантника признали непригодным для спецоперации
СМИ: обвиняемого во взятке десантника признали непригодным для спецоперации - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ: обвиняемого во взятке десантника признали непригодным для спецоперации
Евгений Тетерин, председатель свердловского отделения Союза десантников России, обвиняемый во взятке, признан непригодным к военной службе, пишет информационное РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:54
2024-01-15T15:38
происшествия
россия
свердловская область
ura.ru
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Евгений Тетерин, председатель свердловского отделения Союза десантников России, обвиняемый во взятке, признан непригодным к военной службе, пишет информационное агентство URA.RU со ссылкой на адвоката десантника Дмитрия Бушухина."Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе", — заявил он.Сообщается, что в ходе спецоперации Тетерин, выполнявший задачи в штурмовой группе, был ранен, поэтому сейчас он проходит курс реабилитации.В 2021 году против главы отделения Союза десантников России в Свердловской области Евгения Тетерина следователи возбудили уголовное дело. В 2022 году он отправился на спецоперацию, поэтому процесс по его делу был приостановлен.
https://ria.ru/20240115/srok-1921362304.html
россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область, ura.ru
Происшествия, Россия, Свердловская область, Ura.ru, Специальная военная операция на Украине
СМИ: обвиняемого во взятке десантника признали непригодным для спецоперации

Свердловского десантника Тетерина признали непригодным для спецоперации

© Фото : сайт Общественной палаты Свердловской областиЕвгений Тетерин
Евгений Тетерин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : сайт Общественной палаты Свердловской области
Евгений Тетерин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв РИА Новости. Евгений Тетерин, председатель свердловского отделения Союза десантников России, обвиняемый во взятке, признан непригодным к военной службе, пишет информационное агентство URA.RU со ссылкой на адвоката десантника Дмитрия Бушухина.
"Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе", — заявил он.
Сообщается, что в ходе спецоперации Тетерин, выполнявший задачи в штурмовой группе, был ранен, поэтому сейчас он проходит курс реабилитации.
В 2021 году против главы отделения Союза десантников России в Свердловской области Евгения Тетерина следователи возбудили уголовное дело. В 2022 году он отправился на спецоперацию, поэтому процесс по его делу был приостановлен.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСвердловская областьUra.ru
 
 
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