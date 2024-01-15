https://ria.ru/20240115/desantnik-1921406589.html

СМИ: обвиняемого во взятке десантника признали непригодным для спецоперации

СМИ: обвиняемого во взятке десантника признали непригодным для спецоперации - РИА Новости, 15.01.2024

СМИ: обвиняемого во взятке десантника признали непригодным для спецоперации

Евгений Тетерин, председатель свердловского отделения Союза десантников России, обвиняемый во взятке, признан непригодным к военной службе, пишет информационное РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:54

2024-01-15T12:54

2024-01-15T15:38

происшествия

россия

свердловская область

ura.ru

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Евгений Тетерин, председатель свердловского отделения Союза десантников России, обвиняемый во взятке, признан непригодным к военной службе, пишет информационное агентство URA.RU со ссылкой на адвоката десантника Дмитрия Бушухина."Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе", — заявил он.Сообщается, что в ходе спецоперации Тетерин, выполнявший задачи в штурмовой группе, был ранен, поэтому сейчас он проходит курс реабилитации.В 2021 году против главы отделения Союза десантников России в Свердловской области Евгения Тетерина следователи возбудили уголовное дело. В 2022 году он отправился на спецоперацию, поэтому процесс по его делу был приостановлен.

https://ria.ru/20240115/srok-1921362304.html

россия

свердловская область

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происшествия, россия, свердловская область, ura.ru