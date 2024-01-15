https://ria.ru/20240115/desant-1921344016.html

Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам с рекордной дистанции уничтожили БМП ВСУ

Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам с рекордной дистанции уничтожили БМП ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024

Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам с рекордной дистанции уничтожили БМП ВСУ

Костромские десантники благодаря новым прицелам уничтожили украинский БМП из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" на артемовском направлении с... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T05:07

2024-01-15T05:07

2024-01-15T05:07

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Костромские десантники благодаря новым прицелам уничтожили украинский БМП из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" на артемовском направлении с рекордной дистанции 7800 метров, сообщили журналистам в Минобороны России. "Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" из укрытия с рекордной до цели дистанции, которая на момент пуска управляемой ракеты равнялась 7800 метрам, костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри. Вторую БМП впоследствии поразили расчеты артиллерии ВДВ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ после завершения боевой работы оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу. "Нам поставили тепловизоры на них, поэтому мы можем в зависимости от ракет стрелять на дальность и до 10 километров, так что враг пусть боится. С поступлением тепловизоров мы теперь работаем круглосуточно, то есть и днем, и ночью. <…> Лучше, чем это ("Корнет" - ред.), я ничего не видел. До этого работал с другими противотанковыми комплексами, но по сравнению с ними это лучшее, что у меня было", – рассказал заместитель командира противотанкового взвода с позывным "Зевс".

https://ria.ru/20240103/kornet-1919555938.html

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россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность