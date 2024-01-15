Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам с рекордной дистанции уничтожили БМП ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/desant-1921344016.html
Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам с рекордной дистанции уничтожили БМП ВСУ
Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам с рекордной дистанции уничтожили БМП ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024
Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам с рекордной дистанции уничтожили БМП ВСУ
Костромские десантники благодаря новым прицелам уничтожили украинский БМП из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" на артемовском направлении с... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T05:07
2024-01-15T05:07
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-десантные войска россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509420_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_6cc7278bc406e9a0a3d0eb1b2d23d92b.jpg
ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Костромские десантники благодаря новым прицелам уничтожили украинский БМП из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" на артемовском направлении с рекордной дистанции 7800 метров, сообщили журналистам в Минобороны России. "Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" из укрытия с рекордной до цели дистанции, которая на момент пуска управляемой ракеты равнялась 7800 метрам, костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри. Вторую БМП впоследствии поразили расчеты артиллерии ВДВ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ после завершения боевой работы оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу. "Нам поставили тепловизоры на них, поэтому мы можем в зависимости от ракет стрелять на дальность и до 10 километров, так что враг пусть боится. С поступлением тепловизоров мы теперь работаем круглосуточно, то есть и днем, и ночью. &lt;…&gt; Лучше, чем это ("Корнет" - ред.), я ничего не видел. До этого работал с другими противотанковыми комплексами, но по сравнению с ними это лучшее, что у меня было", – рассказал заместитель командира противотанкового взвода с позывным "Зевс".
https://ria.ru/20240103/kornet-1919555938.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509420_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_448e10548e8011813e2aa51eef83ceff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам с рекордной дистанции уничтожили БМП ВСУ

Десантники благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7800 метров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военный ведет наводку перед стрельбой из ПТРК "Корнет"
Российский военный ведет наводку перед стрельбой из ПТРК Корнет - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военный ведет наводку перед стрельбой из ПТРК "Корнет". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Костромские десантники благодаря новым прицелам уничтожили украинский БМП из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" на артемовском направлении с рекордной дистанции 7800 метров, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" из укрытия с рекордной до цели дистанции, которая на момент пуска управляемой ракеты равнялась 7800 метрам, костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри. Вторую БМП впоследствии поразили расчеты артиллерии ВДВ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ после завершения боевой работы оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу.
"Нам поставили тепловизоры на них, поэтому мы можем в зависимости от ракет стрелять на дальность и до 10 километров, так что враг пусть боится. С поступлением тепловизоров мы теперь работаем круглосуточно, то есть и днем, и ночью. <…> Лучше, чем это ("Корнет" - ред.), я ничего не видел. До этого работал с другими противотанковыми комплексами, но по сравнению с ними это лучшее, что у меня было", – рассказал заместитель командира противотанкового взвода с позывным "Зевс".
Выстрел противотанкового ракетного комплекса Корнет-Д1 - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Российский спецназ получил на вооружение ПТРК "Корнет-Д1"
3 января, 11:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала