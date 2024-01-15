https://ria.ru/20240115/deportatsiya-1921349588.html
Высланный из Латвии пенсионер рассказал, что больше всего его огорчает
Высланный из Латвии пенсионер рассказал, что больше всего его огорчает - РИА Новости, 15.01.2024
Высланный из Латвии пенсионер рассказал, что больше всего его огорчает
Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков рассказал РИА Новости, что самое неприятное для него в этой ситуации — разлука с семьей. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T07:30
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КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков рассказал РИА Новости, что самое неприятное для него в этой ситуации — разлука с семьей. "Самое неприятное для меня — это разъединение, которое произошло с семьей. Мне даже собаку жалко, которая сейчас скулит там, учитывая, что семь лет я с ней был — и меня нет. Не говоря уже о детях, о правнучках, о внучках, которым мы как дедушки и бабушки помогаем, сладости даем, что-то покупаем, что-то делаем приятное. Дети остались, сын, дочь, внук, зять. Вот это разъединение… Самое главное – для меня непонятно, на каком основании меня разъединили", - сказал Катков.По решению МВД Латвии Катков был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".
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латвия, россия, мария захарова, в мире
Латвия, Россия, Мария Захарова, В мире
Высланный из Латвии пенсионер рассказал, что больше всего его огорчает
Высланный из Латвии пенсионер назвал разлуку с семьей самым неприятным для него
КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков рассказал РИА Новости, что самое неприятное для него в этой ситуации — разлука с семьей.
"Самое неприятное для меня — это разъединение, которое произошло с семьей. Мне даже собаку жалко, которая сейчас скулит там, учитывая, что семь лет я с ней был — и меня нет. Не говоря уже о детях, о правнучках, о внучках, которым мы как дедушки и бабушки помогаем, сладости даем, что-то покупаем, что-то делаем приятное. Дети остались, сын, дочь, внук, зять. Вот это разъединение… Самое главное – для меня непонятно, на каком основании меня разъединили", - сказал Катков.
По решению МВД Латвии Катков был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".
Высланный из Латвии пенсионер сообщил, что на сборы ему дали час