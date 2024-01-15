https://ria.ru/20240115/davos-1921467828.html

Делегация КНР в Давосе заставила американцев понервничать, пишут СМИ

Делегация КНР в Давосе заставила американцев понервничать, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2024

Делегация КНР в Давосе заставила американцев понервничать, пишут СМИ

Американская делегация на экономическом форуме в швейцарском Давосе, которую возглавит государственный секретарь Энтони Блинкен, сильно обеспокоена своим... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:26

2024-01-15T17:26

2024-01-15T17:26

в мире

китай

сша

экономический форум в давосе

давос

энтони блинкен

ли цян

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Американская делегация на экономическом форуме в швейцарском Давосе, которую возглавит государственный секретарь Энтони Блинкен, сильно обеспокоена своим скромным присутствием и повесткой на фоне значительного числа высокоуровневых представителей КНР, сообщает газета Politico. "Большая китайская делегация нервирует американских дипломатов в Давосе", - говорится в публикации. Согласно документу госдепа, который находится в распоряжении издания, китайская делегация описывается как "псевдо-государственный визит". В ее состав, как уточняется, вошли 10 чиновников уровня "государственных министров" во главе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, у которых запланирована масштабная программа участия в форуме. При этом, согласно предварительному расписанию госдепа, ни с кем из них у Блинкена встреч не планируется на фоне нового витка напряженности между Вашингтоном и Пекином, вызванным итогами выборов на Тайване и планами американских властей отправить на остров очередную делегацию. Как отмечает газета со ссылкой на американского чиновника, даже Владимир Зеленский может встретиться в понедельник представителем делегации Китая в рамках экономического форума. На этом фоне госдеп добивается встречи Блинкена со швейцарским представителем, и, как следует из документа госдепа, "если госсекретарь, как минимум, не пожмет руку президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд, которая полностью доступна для встречи, то это произведет плохое впечатление.

https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html

https://ria.ru/20240115/davos-1921379942.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, сша, экономический форум в давосе, давос, энтони блинкен, ли цян