https://ria.ru/20240115/chechnya-1921374395.html

В Чечне задержали подозреваемого в жестком убийстве мужчины

В Чечне задержали подозреваемого в жестком убийстве мужчины - РИА Новости, 15.01.2024

В Чечне задержали подозреваемого в жестком убийстве мужчины

В Чечне задержан 30-летний мужчина, совершивший жестокое убийство жителя села Воскресеновское, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:36

2024-01-15T10:36

2024-01-15T10:37

происшествия

россия

шелковской район

рамзан кадыров

следственный комитет россии (ск рф)

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ГРОЗНЫЙ, 15 янв - РИА Новости. В Чечне задержан 30-летний мужчина, совершивший жестокое убийство жителя села Воскресеновское, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Сегодня рано утром сотрудники МВД России по Шелковскому району задержали преступника, который накануне убил мужчину в станице Воскресеновская. Кадры, цинично снятые убийцей, облетели мессенджеры в считанные минуты. 30-летний преступник скрывался в лесном массиве, но был отслежен благодаря профессиональным действиям МВД по Чеченской республике и задержан", — написал Кадыров в Telegram-канале. Видео убийства мужчины стало распространяться в WhatsApp и социальных сетях вечером 14 января. На кадрах в момент убийства находится ребёнок - предположительно, сын убитого. Видео снято самим убийцей, который прикрепил камеру к одежде. Он заходит во двор к жертве, здоровается с ним на чеченском, расспрашивает о здоровье, говорит "у меня для тебя подарок от брата", после чего наносит многочисленные ножевые ранения и уезжает на машине. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ возбуждено после жестокого убийства 54-летнего жителя села Воскресеновское, сообщала пресс-служба регионального управления СК.

https://ria.ru/20220819/kadyrov-1810626967.html

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происшествия, россия, шелковской район, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)