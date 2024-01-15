https://ria.ru/20240115/bloger-1921310087.html

Вашингтон убил американского блогера в украинской тюрьме

Вашингтон убил американского блогера в украинской тюрьме - РИА Новости, 15.01.2024

Вашингтон убил американского блогера в украинской тюрьме

Украина искренне недоумевает по поводу широкого резонанса вокруг очередной смерти своего оппонента. Для Киева уже стало нормой бросать за решетку или просто... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T08:00

2024-01-15T08:00

2024-01-15T08:04

аналитика

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владимир зеленский

гонсало лира

виктория нуланд

государственный департамент сша

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Украина искренне недоумевает по поводу широкого резонанса вокруг очередной смерти своего оппонента. Для Киева уже стало нормой бросать за решетку или просто убивать любого критика режима Владимира Зеленского, не встречая никаких протестов со стороны западной либеральной общественности. В ночь на 11 января в тюремном госпитале в Харькове умер еще один такой критик — 55-летний Гонсало Лира. Но на этот раз вдруг поднялся огромный шум. Поскольку Лира имел два паспорта — Чили и США. А убийство американского гражданина, с точки зрения того же Запада, это уже совсем другое дело.Кейс Лиры примечателен еще тем, что о нем писали давно, обсуждали, призывали власти США вмешаться, но те просто закрыли глаза на медленное и жестокое убийство, сопровождавшееся пытками и истязаниями в украинском СИЗО. Фамилия Лиры как минимум трижды звучала в стенах Государственного департамента.Первый раз это произошло 6 июня прошлого года, когда спикер Госдепа Ведант Патель подробно отвечал на вопросы о том, как его ведомство пытается помочь арестованным американцам в разных точках мира. Но тут ему задали неудобный вопрос о том, почему Госдеп так шумит по поводу арестованного в России журналиста Эвана Гершковича и полностью замалчивает арест на Украине американского гражданина и журналиста (подчеркиваем, этот термин был употреблен в стенах Госдепа!) Гонсало Лиры. На что Патель поспешил уйти от ответа: "У меня нет никакой конкретики для вас. Следующий вопрос".Затем вопрос был повторен там же 1 августа, причем американским дипломатам сообщили о заявлениях Лиры по поводу пыток, применявшихся против него в СИЗО. Спикер Госдепа — на сей раз Мэттью Миллер — отшутился по данному поводу и пообещал разобраться в этом деле. Спустя восемь дней ему напомнили обещание и вновь спросили о деле Лиры, на что Миллер ответил уклончиво: "Из соображений конфиденциальности я больше ничего не могу сказать". Почему-то вопросы "конфиденциальности" не останавливают представителей Госдепа, когда они комментируют любое законное задержание американцев в России. Но относительно ареста и пыток в отношении гражданина США на Украине вдруг возникает такой барьер.Неудивительно, что сейчас американские топовые блогеры и общественные деятели прямо задают вопрос об этом странном поведении Госдепа. Миллионер Дэвид Сакс абсолютно верно указал в соцсетях: "Администрация Байдена могла вернуть Гонсало Лиру одним телефонным звонком, но даже пальцем не пошевелила. В этой связи украинское правительство знало, что может действовать безнаказанно".А когда Саксу показали видео, на котором Лира открыто критиковал заместителя госсекретаря Викторию Нуланд и сообщил о том, что та испытывает личную ненависть к нему, предприниматель сделал еще один закономерный вывод: "Поскольку Виктория Нуланд контролирует Государственный департамент, который при обычных обстоятельствах возвращает своих граждан домой, вероятно, не будет преувеличением сказать, что именно эти высказывания привели к его гибели". Таким образом, влиятельный бизнесмен фактически обвинил лично Нуланд в убийстве (а Сакс в нескольких своих постах доказывает, что это было именно убийством) ее критика.Отец погибшего блогера тоже не сомневается в том, кто виновен в трагедии. Он подробно описал, как безуспешно пытался контактировать с Госдепом и посольством США, которое возглавляет ближайшая соратница Виктории Нуланд. И в конце заключил: "Его пытали, грабили, держали без связи с внешним миром в течение восьми месяцев и одиннадцати дней, а посольство США не сделало ничего, чтобы помочь моему сыну. Ответственность за эту трагедию лежит на диктаторе Зеленском при согласии дряхлого американского президента Джо Байдена. Моя боль невыносима. Мир должен знать, что происходит на Украине с этим бесчеловечным диктатором Зеленским".Всевозможные американские структуры сейчас пытаются замять скандал. И главный "аргумент": Лира якобы не был журналистом. Еще ранее, когда блогер был жив, от него открестился Комитет защиты американских журналистов, хотя так и не смог пояснить, почему Лира не подпадает под их критерии. Можно долго спорить о том, следует ли называть погибшего журналистом, но именно так его называл официальный Центр противодействия дезинформации, созданный при СНБО Украины.В любом случае то, что пережил гражданин Чили и США в украинских застенках, не может не вызвать гневной реакции публики — вне зависимости от того, чем занимался погибший. Оказавшись в течение некоторого времени на свободе, Лира описал, что переживал в украинском СИЗО: постоянные избиения, поломанные ребра, зубочистка в глаз и так далее. То есть своей смертью Лира привлек внимание к тому, о чем пытался рассказать западной публике при жизни — о бесчеловечном характере диктаторского, нацистского режима на Украине.Даже Служба безопасности Украины при аресте американца публично заявила, что единственное его "прегрешение" — это публично высказанные мысли! Даже заголовок официального сообщения СБУ свидетельствует о том, что Лиру задержали за "отрицание преступлений рашистов". Причем в этом пресс-релизе украинские каратели постеснялись назвать арестованного гражданином США, там было сказано: "Фигурант имеет гражданство одной из стран Латинской Америки".Хотя обвинительное заключение свидетельствует о том, что СБУ прекрасно знала об американском гражданстве по рождению, которое имел Лира (он родился в Калифорнии). Это заключение на самом деле является прямым обвинением украинского режима в преступлении против свободы слова. Поскольку все, что вменяют в вину блогеру, — это его видеопосты, где он рассказывает правду о спецоперации на Украине и преступлениях киевского режима. Причем рассказывает обстоятельно, сопровождая свои слова фактами и цитатами.В одном из последних постов накануне первого ареста, в апреле прошлого года, Лира предупреждал мир о провале готовившегося авантюрного контрнаступления Украины. Цитируя Зеленского, блогер честно предупредил: "Он знает, что жизни всех этих людей будут потрачены зря". Сейчас об этом кричат уже открыто и на Украине. То есть Лира говорил правду. И именно за эту правду его бросили за решетку, где затем медленно и методично убивали. Пока Вашингтон отворачивался и делал вид, что не замечает убийства своего гражданина.Повторимся, таким образом киевский режим устранил уже немало своих критиков. Сам Лира, понимая, что его ждет, тогда же, в апреле прошлого года, привел далеко не полный список убитых и арестованных оппонентов Зеленского. Но никто на Западе даже не пикнул по поводу их устранения — они же не американцы, не "люди высшего сорта". Гибель Лиры меняет дело. Теперь о кровавом характере диктаторского режима в Киеве трудно будет молчать. Как и о том, что Вашингтон прямо участвует в его преступлениях.

https://ria.ru/20240112/ukraina-1921059653.html

https://ria.ru/20240114/bloger-1921308977.html

https://ria.ru/20231213/zhurnalisty-1915638469.html

https://ria.ru/20240114/medvedev-1921286208.html

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аналитика, в мире, украина, сша, владимир зеленский, гонсало лира, виктория нуланд, государственный департамент сша, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины