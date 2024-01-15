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Милош Бикович раскритиковал фильм Анджелины Джоли о Сербии

Милош Бикович раскритиковал фильм Анджелины Джоли о Сербии - РИА Новости, 15.01.2024

Милош Бикович раскритиковал фильм Анджелины Джоли о Сербии

Российский и сербский актер Милош Бикович в интервью "Вокруг ТВ" раскритиковал драму Анджелины Джоли "В краю крови и меда" о боснийской войне 1990-х годов. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:08

2024-01-15T17:08

2024-01-15T17:24

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович в интервью "Вокруг ТВ" раскритиковал драму Анджелины Джоли "В краю крови и меда" о боснийской войне 1990-х годов. В беседе звезда фильма "Холоп" обсудил фильм голливудской актрисы, вышедший в 2012 году. По мнению Биковича, работа Джоли слабая и недостоверная. "Кино плохое и основано на очень подозрительных предположениях. То, что там показано, я думаю, что это далеко от правды. И не очень высокая художественная ценность. Поэтому, если вы не пытались ее достичь, и вы далеки от правды, то в чем ценность этого фильма?" — задался вопросом Бикович.Актер признался, что не понимает, для чего Джоли решила взяться за этот проект. Он предположил, что на ее решение повлияли "политические манипуляции"."В кино, мне кажется, не должно быть места для политического высказывания", — считает Милош Бикович.Ранее стало известно, что Бикович отправится в Голливуд. Он снимется в третьем сезоне сериала "Белый лотос" от HBO. Съемки начнутся в феврале, какую роль исполнит актер — не сообщается.

https://ria.ru/20230323/kino-1859593950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

милош бикович, анджелина джоли (войт), голливуд, сербия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, новости культуры, кино и сериалы, hbo