Рейтинг@Mail.ru
Милош Бикович раскритиковал фильм Анджелины Джоли о Сербии - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:08 15.01.2024 (обновлено: 17:24 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/bikovich-1921455564.html
Милош Бикович раскритиковал фильм Анджелины Джоли о Сербии
Милош Бикович раскритиковал фильм Анджелины Джоли о Сербии - РИА Новости, 15.01.2024
Милош Бикович раскритиковал фильм Анджелины Джоли о Сербии
Российский и сербский актер Милош Бикович в интервью "Вокруг ТВ" раскритиковал драму Анджелины Джоли "В краю крови и меда" о боснийской войне 1990-х годов. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:08
2024-01-15T17:24
милош бикович
анджелина джоли (войт)
голливуд
сербия
знаменитости
новости шоу-бизнеса
новости культуры
кино и сериалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921451126_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_ec2b2583e1f4e1688d8f5e417d85079a.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович в интервью "Вокруг ТВ" раскритиковал драму Анджелины Джоли "В краю крови и меда" о боснийской войне 1990-х годов. В беседе звезда фильма "Холоп" обсудил фильм голливудской актрисы, вышедший в 2012 году. По мнению Биковича, работа Джоли слабая и недостоверная. &quot;Кино плохое и основано на очень подозрительных предположениях. То, что там показано, я думаю, что это далеко от правды. И не очень высокая художественная ценность. Поэтому, если вы не пытались ее достичь, и вы далеки от правды, то в чем ценность этого фильма?&quot; — задался вопросом Бикович.Актер признался, что не понимает, для чего Джоли решила взяться за этот проект. Он предположил, что на ее решение повлияли "политические манипуляции".&quot;В кино, мне кажется, не должно быть места для политического высказывания&quot;, — считает Милош Бикович.Ранее стало известно, что Бикович отправится в Голливуд. Он снимется в третьем сезоне сериала "Белый лотос" от HBO. Съемки начнутся в феврале, какую роль исполнит актер — не сообщается.
https://ria.ru/20230323/kino-1859593950.html
голливуд
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921451126_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_fae9dd20ed6d926fd2d6732c3e03a034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
милош бикович, анджелина джоли (войт), голливуд, сербия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, новости культуры, кино и сериалы, hbo
Милош Бикович, Анджелина Джоли (Войт), Голливуд, Сербия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры, Кино и сериалы, HBO, Культура
Милош Бикович раскритиковал фильм Анджелины Джоли о Сербии

Милош Бикович назвал фильм Анджелины Джоли о Сербии недостоверным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАктер Милош Бикович
Актер Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович в интервью "Вокруг ТВ" раскритиковал драму Анджелины Джоли "В краю крови и меда" о боснийской войне 1990-х годов.
В беседе звезда фильма "Холоп" обсудил фильм голливудской актрисы, вышедший в 2012 году. По мнению Биковича, работа Джоли слабая и недостоверная.
«

"Кино плохое и основано на очень подозрительных предположениях. То, что там показано, я думаю, что это далеко от правды. И не очень высокая художественная ценность. Поэтому, если вы не пытались ее достичь, и вы далеки от правды, то в чем ценность этого фильма?" — задался вопросом Бикович.

Актер признался, что не понимает, для чего Джоли решила взяться за этот проект. Он предположил, что на ее решение повлияли "политические манипуляции".
«

"В кино, мне кажется, не должно быть места для политического высказывания", — считает Милош Бикович.

Ранее стало известно, что Бикович отправится в Голливуд. Он снимется в третьем сезоне сериала "Белый лотос" от HBO.
Съемки начнутся в феврале, какую роль исполнит актер — не сообщается.
Актер Милош Бикович на премьере фильма Клима Шипенко Холоп в кинотеатре КАРО 11 Октябрь на Новом Арбате - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Милош Бикович: горжусь работой с русскими и голливудскими актерами
23 марта 2023, 08:00
 
КультураМилош БиковичАнджелина Джоли (Войт)ГолливудСербияЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаНовости культурыКино и сериалыHBO
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала