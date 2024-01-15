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ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 15.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 15.01.2024 (обновлено: 21:56 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921505764.html
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 15.01.2024
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
Российские силы ПВО перехватили беспилотник на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T21:19
2024-01-15T21:56
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
происшествия
белгородский район
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские силы ПВО перехватили беспилотник на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле&quot;, — написал глава региона.По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждения получили два частных дома, добавил Гладков.В Минобороны подтвердили, что примерно в 20:30 мск военные уничтожили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В минувшую пятницу Вооруженные силы уничтожили в небе над Белгородской областью очередной дрон противника.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240115/obstrel-1921380141.html
белгород
белгородский район
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белгород, вячеслав гладков, происшествия, белгородский район, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Гладков: ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших нет

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские силы ПВО перехватили беспилотник на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал глава региона.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждения получили два частных дома, добавил Гладков.
В Минобороны подтвердили, что примерно в 20:30 мск военные уничтожили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью.
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ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В минувшую пятницу Вооруженные силы уничтожили в небе над Белгородской областью очередной дрон противника.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковПроисшествияБелгородский районВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
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