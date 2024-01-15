https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921505764.html
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 15.01.2024
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
Российские силы ПВО перехватили беспилотник на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T21:19
2024-01-15T21:19
2024-01-15T21:56
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
происшествия
белгородский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские силы ПВО перехватили беспилотник на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал глава региона.По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждения получили два частных дома, добавил Гладков.В Минобороны подтвердили, что примерно в 20:30 мск военные уничтожили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В минувшую пятницу Вооруженные силы уничтожили в небе над Белгородской областью очередной дрон противника.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240115/obstrel-1921380141.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
Гладков: ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших нет