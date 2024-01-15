https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921436277.html
В Гольмовском при атаке украинского беспилотника поврежден магазин
В Гольмовском при атаке украинского беспилотника поврежден магазин - РИА Новости, 15.01.2024
В Гольмовском при атаке украинского беспилотника поврежден магазин
Магазин получил повреждения в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:16
2024-01-15T15:16
2024-01-15T15:16
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горловка
гольмовский
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Магазин получил повреждения в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины взрывоопасного предмета поврежден магазин по улице Сродникова (поселок городского типа Гольмовский, Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 14.30 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Никитовском районе Горловки. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240115/pravda-1921429244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк
В мире, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК
В Гольмовском при атаке украинского беспилотника поврежден магазин
В Гольмовском поврежден магазин из-за сброса боеприпаса с украинского дрона