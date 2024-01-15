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В Гольмовском при атаке украинского беспилотника поврежден магазин - РИА Новости, 15.01.2024
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15:16 15.01.2024
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В Гольмовском при атаке украинского беспилотника поврежден магазин
В Гольмовском при атаке украинского беспилотника поврежден магазин - РИА Новости, 15.01.2024
В Гольмовском при атаке украинского беспилотника поврежден магазин
Магазин получил повреждения в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:16
2024-01-15T15:16
в мире
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Магазин получил повреждения в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины взрывоопасного предмета поврежден магазин по улице Сродникова (поселок городского типа Гольмовский, Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 14.30 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Никитовском районе Горловки. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240115/pravda-1921429244.html
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в мире, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк
В мире, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК
В Гольмовском при атаке украинского беспилотника поврежден магазин

В Гольмовском поврежден магазин из-за сброса боеприпаса с украинского дрона

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Магазин получил повреждения в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"В результате сброса с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины взрывоопасного предмета поврежден магазин по улице Сродникова (поселок городского типа Гольмовский, Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра.
Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 14.30 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Никитовском районе Горловки.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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В миреГорловкаГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦКК
 
 
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