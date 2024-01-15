https://ria.ru/20240115/berlin-1921452951.html

На демонстрации фермеров в Берлине освистали министра финансов

На демонстрации фермеров в Берлине освистали министра финансов - РИА Новости, 15.01.2024

На демонстрации фермеров в Берлине освистали министра финансов

Тысячи демонстрантов, протестующих в Берлине против отмены субсидий для фермеров, освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:28

2024-01-15T16:28

2024-01-15T17:19

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германия

кристиан линднер

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БЕРЛИН, 15 янв — РИА Новости. Тысячи демонстрантов, протестующих в Берлине против отмены субсидий для фермеров, освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Политику пришлось перекрикивать толпу, из которой звучали призывы распустить правительство, а Линднеру лично — "свалить".Чиновник несколько раз призвал к спокойствию, затем предложил представителям фермерских ассоциаций провести переговоры об отмене некоторых мер по контролю над сельхозпродукцией, принятых на уровне ЕС. Решение отменить субсидии на дизельное топливо он назвал неизбежным на фоне бюджетного кризиса.Демонстранты выслушали министра и не одобрили его предложения. Многие протестующие показали Линднеру средний палец и снова призвали его уйти.При попытке политика объяснить тяжелую ситуацию в стране конфликтом на Украине вся толпа взревела и не позволила ему говорить в течение нескольких минут.Протесты в Берлине проходят на фоне переговоров представителей ассоциаций фермеров и глав парламентских фракций в бундестаге. Пока правительство не смогло предложить фермерам компромисс по субсидиям на дизтопливо.На прилегающих к Бранденбургским воротам улицах выстроились более тысячи тракторов и другой сельхозтехники.В толпе развевались многочисленные флаги, на плакатах виднелись призывы к уходу "светофора" (символ правящей коалиции по цветам партий). Также демонстранты принесли с собой виселицу, на которой болтался игрушечный светофор. У въезда на площадь они установили на трактор три манекена с наклеенными лицами канцлера Олафа Шольца, министра экономики Роберта Хабека и главы МИД Анналены Бербок. Надпись внизу гласит "бич нашей страны".

https://rsport.ria.ru/20240115/gandbol-1921442523.html

https://ria.ru/20240110/germaniya-1920582036.html

https://ria.ru/20240113/germaniya-1921106862.html

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Реакция протестующих в Берлине на выступление министра финансов Линднера В центре Берлина вновь собрались тысячи людей, протестующие против отмены субсидий для сельского хозяйства, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В разных точках города с раннего утра были видны тракторы, стекающиеся со всей Германии на демонстрацию у Бранденбургских ворот, которая завершит прошедшую протестную неделю. К протестующим вышел министр финансов Линднер. Его освистали, во время выступления некоторые зажгли дымовые шашки. 2024-01-15T16:28 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, берлин (город), германия, кристиан линднер