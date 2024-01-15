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На Кубани сняли баннер компании "Ебидоеби" после жалоб

На Кубани сняли баннер компании "Ебидоеби" после жалоб - РИА Новости, 15.01.2024

На Кубани сняли баннер компании "Ебидоеби" после жалоб

Баннер компании "Ёбидоёби" сняли в городе Крымске в Краснодарском крае после жалоб жителей на название, сообщили РИА Новости в пресс-службe администрации... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:27

2024-01-15T17:27

2024-01-15T17:28

общество

крымск

краснодарский край

крымский район

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КРАСНОДАР, 15 янв – РИА Новости. Баннер компании "Ёбидоёби" сняли в городе Крымске в Краснодарском крае после жалоб жителей на название, сообщили РИА Новости в пресс-службe администрации Крымского района. Ранее в сети появилось видео, где женщина показывает рекламный щит с баннером производителя роллов и суши "Ёбидоёби" со слоганом "Каждый третий житель Крымска пробовал Куни Ли". Речь идёт о рекламе одного из сетов компании. А на обратной стороне щита расположен баннер с информацией о мартовских выборах президента России, такое соседство также не понравилось очевидице. "Баннер снят 11 января. Жители станицы Холмской обратились в городскую администрацию. Им не понравилось название", - рассказали в пресс-службе, добавив, что больше рекламы компании в городе нет.

https://ria.ru/20231207/ufas-1914287767.html

крымск

краснодарский край

крымский район

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общество, крымск, краснодарский край, крымский район