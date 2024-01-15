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На Кубани сняли баннер компании "Ебидоеби" после жалоб - РИА Новости, 15.01.2024
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17:27 15.01.2024 (обновлено: 17:28 15.01.2024)
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На Кубани сняли баннер компании "Ебидоеби" после жалоб
На Кубани сняли баннер компании "Ебидоеби" после жалоб - РИА Новости, 15.01.2024
На Кубани сняли баннер компании "Ебидоеби" после жалоб
Баннер компании "Ёбидоёби" сняли в городе Крымске в Краснодарском крае после жалоб жителей на название, сообщили РИА Новости в пресс-службe администрации... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:27
2024-01-15T17:28
общество
крымск
краснодарский край
крымский район
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КРАСНОДАР, 15 янв – РИА Новости. Баннер компании "Ёбидоёби" сняли в городе Крымске в Краснодарском крае после жалоб жителей на название, сообщили РИА Новости в пресс-службe администрации Крымского района. Ранее в сети появилось видео, где женщина показывает рекламный щит с баннером производителя роллов и суши "Ёбидоёби" со слоганом "Каждый третий житель Крымска пробовал Куни Ли". Речь идёт о рекламе одного из сетов компании. А на обратной стороне щита расположен баннер с информацией о мартовских выборах президента России, такое соседство также не понравилось очевидице. "Баннер снят 11 января. Жители станицы Холмской обратились в городскую администрацию. Им не понравилось название", - рассказали в пресс-службе, добавив, что больше рекламы компании в городе нет.
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крымск
краснодарский край
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общество, крымск, краснодарский край, крымский район
Общество, Крымск, Краснодарский край, Крымский район
На Кубани сняли баннер компании "Ебидоеби" после жалоб

На Кубани сняли баннер компании "Ёбидоёби" после жалоб жителей на название

© Фото : ЁбидоёбиСеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби"
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Ёбидоёби
Сеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби". Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 янв – РИА Новости. Баннер компании "Ёбидоёби" сняли в городе Крымске в Краснодарском крае после жалоб жителей на название, сообщили РИА Новости в пресс-службe администрации Крымского района.
Ранее в сети появилось видео, где женщина показывает рекламный щит с баннером производителя роллов и суши "Ёбидоёби" со слоганом "Каждый третий житель Крымска пробовал Куни Ли". Речь идёт о рекламе одного из сетов компании. А на обратной стороне щита расположен баннер с информацией о мартовских выборах президента России, такое соседство также не понравилось очевидице.
«
"Баннер снят 11 января. Жители станицы Холмской обратились в городскую администрацию. Им не понравилось название", - рассказали в пресс-службе, добавив, что больше рекламы компании в городе нет.
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