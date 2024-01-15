https://ria.ru/20240115/baku-1921420598.html

Число жертв взрыва в Баку возросло до трех человек

Число жертв взрыва в Баку возросло до трех человек - РИА Новости, 15.01.2024

Число жертв взрыва в Баку возросло до трех человек

Число жертв взрыва в Бинагадинском районе Баку возросло до трех человек, число пострадавших - до 24, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:02

2024-01-15T14:02

2024-01-15T14:16

баку

азербайджан

в мире

генеральная прокуратура рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАКУ, 15 янв – РИА Новости. Число жертв взрыва в Бинагадинском районе Баку возросло до трех человек, число пострадавших - до 24, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана.Ранее в понедельник сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших."Возбуждено уголовное дело по факту пожара в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку. В ходе предварительного расследования под завалами были обнаружены тела трех человек. В результате инцидента 24 человека получили травмы... Назначены соответствующие экспертизы для установления причины взрыва, объема причиненного ущерба, а также других обстоятельств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240109/pozhar-1920250345.html

баку

азербайджан

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баку, азербайджан, в мире, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)