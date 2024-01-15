https://ria.ru/20240115/baku-1921420598.html
Число жертв взрыва в Баку возросло до трех человек
Число жертв взрыва в Баку возросло до трех человек - РИА Новости, 15.01.2024
Число жертв взрыва в Баку возросло до трех человек
Число жертв взрыва в Бинагадинском районе Баку возросло до трех человек, число пострадавших - до 24, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:02
2024-01-15T14:02
2024-01-15T14:16
баку
азербайджан
в мире
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАКУ, 15 янв – РИА Новости. Число жертв взрыва в Бинагадинском районе Баку возросло до трех человек, число пострадавших - до 24, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана.Ранее в понедельник сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших."Возбуждено уголовное дело по факту пожара в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку. В ходе предварительного расследования под завалами были обнаружены тела трех человек. В результате инцидента 24 человека получили травмы... Назначены соответствующие экспертизы для установления причины взрыва, объема причиненного ущерба, а также других обстоятельств", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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баку, азербайджан, в мире, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Баку, Азербайджан, В мире, Генеральная прокуратура РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число жертв взрыва в Баку возросло до трех человек
В Баку погибли три человека при взрыве в мебельном цехе, возбуждено дело