https://ria.ru/20240115/baku-1921418893.html

В Баку локализовали пожар, возникший при взрыве на предприятии

В Баку локализовали пожар, возникший при взрыве на предприятии - РИА Новости, 15.01.2024

В Баку локализовали пожар, возникший при взрыве на предприятии

Пожар, возникший в результате взрыва на предприятии Бинагадинском районе Баку, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:51

2024-01-15T13:51

2024-01-15T13:51

в мире

баку

азербайджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАКУ, 15 янв – РИА Новости. Пожар, возникший в результате взрыва на предприятии Бинагадинском районе Баку, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана. "Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сильный пожар, вспыхнувший в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку после мощного взрыва, локализован. В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению пожара и ликвидации последствий инцидента", - сказали в МЧС. Ранее местное агентство АПА сообщило, что в результате взрыва и пожара в цехе погибли два человека, более 10 человек ранены.

https://ria.ru/20240115/vzryv-1921403791.html

баку

азербайджан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, баку, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)