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В Баку локализовали пожар, возникший при взрыве на предприятии - РИА Новости, 15.01.2024
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13:51 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/baku-1921418893.html
В Баку локализовали пожар, возникший при взрыве на предприятии
В Баку локализовали пожар, возникший при взрыве на предприятии - РИА Новости, 15.01.2024
В Баку локализовали пожар, возникший при взрыве на предприятии
Пожар, возникший в результате взрыва на предприятии Бинагадинском районе Баку, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:51
2024-01-15T13:51
в мире
баку
азербайджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАКУ, 15 янв – РИА Новости. Пожар, возникший в результате взрыва на предприятии Бинагадинском районе Баку, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана. "Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сильный пожар, вспыхнувший в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку после мощного взрыва, локализован. В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению пожара и ликвидации последствий инцидента", - сказали в МЧС. Ранее местное агентство АПА сообщило, что в результате взрыва и пожара в цехе погибли два человека, более 10 человек ранены.
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баку
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в мире, баку, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Баку, Азербайджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Баку локализовали пожар, возникший при взрыве на предприятии

В Баку локализовали пожар, возникший при взрыве в цеху в Бинагадинском районе

© Фото : МЧС Азербайджанской РеспубликиСпасатели на месте взрыва в мебельном цехе в Баку, Азербайджан
Спасатели на месте взрыва в мебельном цехе в Баку, Азербайджан - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : МЧС Азербайджанской Республики
Спасатели на месте взрыва в мебельном цехе в Баку, Азербайджан
Читать ria.ru в
БАКУ, 15 янв – РИА Новости. Пожар, возникший в результате взрыва на предприятии Бинагадинском районе Баку, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.
"Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сильный пожар, вспыхнувший в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку после мощного взрыва, локализован. В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению пожара и ликвидации последствий инцидента", - сказали в МЧС.
Ранее местное агентство АПА сообщило, что в результате взрыва и пожара в цехе погибли два человека, более 10 человек ранены.
Дым на месте взрыва в мебельном цехе в Баку, Азербайджан. Кадр видео
При взрыве и пожаре в производственном цехе в Баку погибли два человека
12:45
 
В миреБакуАзербайджанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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