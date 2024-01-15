https://ria.ru/20240115/ayya-sofiya-1921333963.html

Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле стал платным для иностранных туристов

Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле стал платным для иностранных туристов - РИА Новости, 15.01.2024

Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле стал платным для иностранных туристов

Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле с понедельника станет платным для иностранных туристов спустя три с половиной года после превращения музея в религиозный... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T00:13

2024-01-15T00:13

2024-01-15T00:13

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СТАМБУЛ, 15 янв – РИА Новости. Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле с понедельника станет платным для иностранных туристов спустя три с половиной года после превращения музея в религиозный объект. Билет в Айя-Софию будет стоить 25 евро (около 830 турецких лир, или 2,5 тысяч рублей) для иностранных туристов, для граждан Турции вход будет бесплатным, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе турецкого министерства культуры и туризма. После наделения Айя-Софии статусом мечети в июле 2020 года вход стал бесплатным для всех посетителей, в том числе туристов. До этого туристы могли попасть в мечеть по музейному абонементу или купив билет в кассе - по данным СМИ, в 2020 году билет для иностранца стоил 100 лир (около 15 долларов США по курсу на тот момент). Соответственно, доступ на верхние галереи мечети был закрыт для туристов с 2020 года, когда музей стал религиозным объектом. Теперь же, судя по всему, на первый этаж мечети смогут попасть только верующие. Как именно будет организован вход в мечеть верующих иностранцев и как будет проверяться, с какой целью они пришли в мечеть, на данный момент неизвестно. Также остается неясным, будут ли скидки для иностранцев с видом на жительство, как в других музеях Турции – для этой категории гостей страны цены как правило такие же, как и для граждан. Министерство сообщило, что для туристов будет организован отдельный вход и выход, они смогут осмотреть галереи мечети на втором этаже, а также мозаики византийской эпохи. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой уверен, что новая схема прохода в мечеть позволит устранить длинные очереди на входе в здание. По словам министра, решение обосновано рекомендацией ЮНЕСКО – организация попросила разработать "план управления посещениями" мечети. Отмечается, что посетители смогут воспользоваться аудиогидом на 23 языках. С 1 января 2024 года примерно в полтора раза подорожали билеты в ряд дворцов и музеев Стамбула. Так, комбинированный билет, позволяющий посетить главный дворец Османской империи Топкапы, а также гарем и церковь Святой Ирины, стоит 1,5 тысячи лир (около 4,5 тысяч рублей), местным жителям такой билет обойдется в семь раз дешевле - в 250 лир. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в музей. Сразу после этого президент страны Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года. Реставрационные работы в мечети стартовали в конце августа, в сентябре был запущен второй этап, сосредоточенный именно на укреплении здания с целью защиты от возможного мощного землетрясения. В ходе реставрации уже создана электронная 3D-модель мечети и других зданий комплекса. Планируется очистка внешнего фасада, после этого вокруг минаретов возведут строительные леса и проведут работы по укреплению здания на случай землетрясения. Верующие и туристы смогут посещать мечеть Айя-София без ограничений во время работ по реставрации, подтвердили в сентябре РИА Новости в министерстве туризма Турции. Планируется, что реставрация продлится три года. Храм Святой Софии был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка она стала музеем и была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20240115/indiya-1918347589.html

https://ria.ru/20230412/indzhe-1864650403.html

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920474093.html

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турция, стамбул, сша, юнеско